Une mise à jour permet le signalement d’escroqueries sur l’App Store

Radio-Canada

Le géant Apple a ajouté un bouton qui permet de signaler des tactiques frauduleuses dans des logiciels offerts sur l’App Store, sa plateforme de distribution d’applications.

Cette option est apparue avec la récente mise à jour d’iOS 15. Elle s’affiche tout en bas des fiches des applications, dans un menu déroulant, lorsqu’on appuie sur le bouton Signaler un problème . Cette option existait par le passé, puis avait disparu de la boutique d’applications sans qu'on fournisse d'explication. Auparavant, ce bouton était caché tout en bas des onglets Apps ou Jeux de l’App Store, et il fallait quitter l’application pour aller sur un site web d’Apple pour finalement avoir l’option Signaler une escroquerie ou une fraude . Les pratiques de modération sur l’App Store font l’objet de critiques, alors qu’on a appris cette année qu’Apple n’emploie que 500 personnes pour vérifier la conformité des applications à ses règles. Une grande partie du travail est accompli au préalable par des algorithmes. Le géant à la pomme est également accusé de pratiques anticoncurrentielles sur l’App Store, notamment dans son litige avec Epic Games, l’éditeur du très populaire jeu Fortnite. À lire aussi : Apple bannit Fortnite de l’App Store jusqu’à la fin des procédures judiciaires

