Le transport en commun est trop cher à Rimouski, selon Gabriel Nadeau-Dubois

De passage à Rimouski, Gabriel Nadeau-Dubois a plaidé pour que le gouvernement du Québec investisse davantage dans le transport en commun en région. Il indique qu'il importe de développer un service adapté à la réalité régionale de sorte que des tarifs comme ceux imposés à Rimouski ne soient pas la norme.

Ça n'a pas d'allure que ce soit si cher de prendre le transport collectif. Une citation de :Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire

Le chef parlementaire estime que ce genre de tarifs décourage les gens d’utiliser le transport en commun.

Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, était de passage à Rimouski lundi. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Gabriel Nadeau-Dubois promet qu'un gouvernement dirigé par Québec solidaire doublerait les budgets prévus pour le transport collectif en région.

Selon lui, un tel investissement ne remet pas en question la promesse de son parti en 2018 d'appuyer le prolongement de l'autoroute 20 dans l'Est du Québec.

On n'a pas à choisir entre la sécurité des automobilistes et donner des alternatives à l'automobile dans nos régions. On peut et il faut faire les deux , affirme-t-il.

Autrement, le leader de Québec solidaire a indiqué que la circonscription de Rimouski est l'une de celles que son parti aimerait gagner lors de la prochaine élection en octobre 2022.

D'après les informations de Denis Leduc