La Semaine pour l’école publique lancée sous le thème de la santé mentale, au Québec

La Semaine pour l'école publique, qui se déroule du 3 au 10 octobre, a été lancée en mode virtuel lundi matin par la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) sous le thème de la santé mentale, un enjeu qui a pris beaucoup de place à cause de la pandémie.

Ça a été une année difficile pour les élèves, pour les parents, pour les professeurs et tout le personnel de l'école publique , a déclaré le porte-parole de l'événement, l'humoriste Philippe Laprise.

C'est important de se rappeler à quel point nous avons un bijou dans notre société [...] et ça prend beaucoup de monde dans cette bâtisse-là pour en faire un milieu extraordinaire. Une citation de :Philippe Laprise, humoriste

Philippe Laprise est le porte-parole de la Semaine pour l'école publique. Photo : Julie Mainville

Le slogan de l'événement – Notre école publique, on l'aime! – est pour la vice-présidente de la FAEFédération autonome de l'enseignement , Nathalie Morel, un cri du coeur, car si on l'aime, on doit en prendre soin .

L'école publique québécoise, c'est l'endroit qui accueille tout le monde sans discrimination, sans jugement et qui permet aux jeunes et aux adultes de rêver, d'incarner des idéaux, de porter des aspirations , mais pour cela, il faut lui en donner les moyens , a-t-elle dit.

Mme Morel souhaite entre autres qu'il y ait une forme de remboursement de tout ce qui a été coupé comme service au cours des dernières années et la fin de la concurrence déloyale et inappropriée des écoles privées, soutenues par le financement public.

Dévoilement des lauréats

Tous deux ont remis des prix Hibou à trois lauréats qui ont fait une différence dans le milieu scolaire.

Le premier prix a été décerné à l'organisme Jeunes en tête, qui fait de la prévention et de la sensibilisation dans les classes au sujet de la détresse psychologique.

Le deuxième prix a été gagné par deux chercheurs de l'Université Laval, Marie-France Maranda et Simon Viviers, pour leurs travaux sur la santé mentale en milieu de travail.

La Pre Maranda a appelé à une prise de conscience collective que ces problèmes de stress, de détresse, d'épuisement, il y a une raison, il y a des sources, notamment organisationnelles .

Il faut favoriser la prise de conscience du public en général et des décideurs en particulier , a renchéri son collègue. Il y a selon lui une nécessité d'agir en prévention et d'offrir des conditions de travail qui favorisent la santé mentale .

Le professeur Viviers dirige en ce moment des recherches sur les effets néfastes du milieu de travail des enseignants sur leur bien-être, en partenariat avec la FAEFédération autonome de l'enseignement .

La dernière lauréate est Linda Blouin, présidente et fondatrice de l'organisme Fées marraines, qui offre à de jeunes filles de cinquième année du secondaire issues de milieux vulnérables des robes pour leurs bals de finissants, ainsi que des bourses d'études, afin d'encourager la persévérance scolaire.

Présence politique

Des représentants des quatre principaux partis représentés à l'Assemblée nationale ont participé au lancement virtuel lundi.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a tenu à souligner la force, le courage, la résilience et le professionnalisme des membres du personnel scolaire.

La députée libérale Jennifer Maccarone ainsi que les porte-parole en matière d'éducation de Québec solidaire et du Parti Québécois, Christine Labrie et Véronique Hivon, ont toutes trois exprimé leurs remerciements aux enseignants et à tout le personnel des écoles.

Au cours de la semaine, Philippe Laprise visitera 18 classes pour s'entretenir avec les élèves.