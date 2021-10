Une famille atikamekw porte plainte pour racisme à Québec

Les membres d’une famille atikamekw de Wemotaci affirment avoir été victimes de racisme dans un dépanneur de Québec jeudi dernier, en pleine Journée nationale de la vérité et de la réconciliation .

L’incident en question serait survenu à la station-service Esso située au 1700, avenue Jules-Vernes, dans le quartier de l’Aéroport. L'établissement abrite un dépanneur exploité sous la bannière Proxi.

Valérie Ottawa raconte qu’elle s’y est arrêtée en compagnie de sa fille et de ses petits-fils âgés de 8 et 12 ans, jeudi après-midi, afin d’y acheter des bonbons. La famille s’apprêtait à reprendre la route de Wemotaci après avoir rendu visite à la belle-mère de Mme Ottawa.

Valérie Ottawa raconte qu’elle et des membres de sa famille ont été victimes d’insultes racistes dans ce dépanneur du district Cap-Rouge–Laurentien. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Celle-ci raconte que la caissière du dépanneur, une femme dans la trentaine, les a rapidement pris à partie, elle et sa famille, en raison de la couleur de leur peau. L’employée aurait commencé à reprocher à la fille de Mme Ottawa et à l’un de ses petits-fils d’avoir utilisé les toilettes.

On faisait la file devant la caisse. La caissière était en train de servir un autre client. Quand elle a eu terminé, elle s'est tournée vers nous puis elle a enlevé son masque pour me dire : "les toilettes ne sont pas faites pour tout le monde, Madame [...] Vous voyez ma face? Elle est blanche [...] Je ne sais pas ce que vous faites dans mon pays" , raconte Valérie Ottawa en entrevue à Radio-Canada.

J’étais figée

La dame dit avoir été figée par le comportement de l’employée, qui se serait montrée agitée et agressive . La fille de Mme Ottawa, Wapikon, a alors invité la famille à renoncer à effectuer ses achats et à quitter le dépanneur sur-le-champ.

Au moment de sortir [la caissière] a continué à nous insulter , rapporte Valérie Ottawa.

Valérie Ottawa (à gauche) et sa fille Wapikon ont porté plainte auprès du Service de police de la Ville de Québec lundi matin. Photo : Radio-Canada

L’événement était d’autant plus traumatisant à ses yeux qu’il s’est déroulé devant ses petits-fils et au moment où le Canada soulignait la toute première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Ça m'a fait de quoi parce que je suis leur grand-mère qui doit les protéger. J'étais perdue, j'étais blessée pour eux parce que je voulais les protéger , confie la grand-mère.

Mon petit-fils a compris que c'était du racisme qu'on était en train de vivre [...] Il lui a demandé : "Madame, vous êtes racistes?" Et elle [lui] a répondu : "oui, je suis raciste." Une citation de :Valérie Ottawa

Accompagnée de sa fille, Mme Ottawa s’est rendue dans un poste du Service de police de la Ville de Québec, lundi matin, afin de porter plainte pour racisme.

Inacceptable

Je pense que ça doit être dénoncé parce qu'aujourd'hui, en 2021, c'est inacceptable, et je pense que la situation est grave parce que ça impliquait aussi des enfants , insiste-t-elle.

La dame réclame des excuses à l'entreprise propriétaire du dépanneur Proxi Jules-Verne.

Cette dernière a indiqué lundi après-midi que l'employée visée par les allégations de racisme avait été congédiée.

Avec les informations de Guylaine Bussière