Vaccination obligatoire des travailleurs : Ottawa devrait faire pression sur les provinces

Les libéraux de Justin Trudeau ont promis en août d'imposer la vaccination obligatoire pour tous les travailleurs des secteurs sous réglementation fédérale, comme les transports, les institutions financières et les télécommunications.

Ces travailleurs représentent moins de 10 % de tous les travailleurs au Canada; les autres relèvent des lois provinciales du travail.

Et bien que la santé publique soit de compétence provinciale en vertu de la Constitution, des documents internes à Ottawa indiquent que le gouvernement fédéral pourrait envisager de faire de la vaccination contre la COVID-19 un enjeu d'intérêt national .

La prochaine étape serait ensuite de travailler avec les provinces et les territoires pour élaborer des lignes directrices, ou alors de laisser les provinces élaborer les leurs.

Les documents obtenus par La Presse canadienne en vertu de la loi sur l'accès à l'information indiquent qu'une telle démarche n'était pas envisagée à l'approche de l'été.

Ce n'est qu'en juin que les libéraux fédéraux ont commencé à faire allusion à une vaccination obligatoire pour les travailleurs sous réglementation fédérale; ils ont ramené cette promesse quelques jours avant le début de la campagne électorale.

Un simple enjeu clivant?

La séquence des événements a frustré certains intervenants impliqués dans les discussions, qui estimaient que les libéraux n'avaient fait cette annonce que pour l'utiliser comme un enjeu clivant pour embarrasser les conservateurs.

Le premier ministre Justin Trudeau. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Interrogé récemment sur cette promesse de vaccination obligatoire, qui devait entrer en vigueur le 30 octobre, le premier ministre Justin Trudeau n'a pas fourni de mise à jour sur l'échéancier ni fourni plus de détails sur la suite des choses.

Certains demandent depuis des mois aux libéraux de coordonner les directives de vaccination obligatoire avec les provinces, afin d'éviter une courtepointe de politiques, notamment entre les entreprises elles-mêmes.

Lorsque les libéraux ont annoncé leur promesse à la mi-août, le Conseil canadien des affaires, qui représente les plus grands employeurs du pays, était favorable, mais il encourageait Ottawa et les provinces à travailler de concert.

Le leader du plus important syndicat du secteur privé au pays, Unifor, a déclaré que le gouvernement fédéral devrait intervenir et dicter des règles uniformes aux provinces et aux entreprises, car certaines provinces ont tardé à agir.

Jerry Dias soutenait que ses membres qui travaillent dans des entrepôts, des aéroports ou des casinos veulent reprendre le travail, mais cela ne peut se produire que s'il existe des politiques de vaccination obligatoires pour les employés et les clients.

Les droits individuels

Au printemps, les responsables fédéraux du travail ont dit aux employeurs qu'ils ne chercheraient pas à se conformer aux recommandations des responsables de la santé publique concernant les vaccinations, puisque le Code canadien du travail est muet sur les exigences en telle matière.

La vaccination obligatoire des travailleurs de la santé fait débat dans plusieurs provinces canadiennes. Photo : La Presse canadienne / Michael Bell

Cette position ne changerait que si ces vaccins étaient rendus obligatoires par une loi , indique-t-on. Les documents suggèrent également que les contestations judiciaires d'une telle politique par les travailleurs seraient ardues, en raison de l'innocuité reconnue des vaccins.

La Presse canadienne a sollicité des documents préparés entre mars et fin juin pour le sous-ministre du Travail ainsi que la ministre du Travail, Filomena Tassi, au sujet des règles de vaccination des travailleurs.

Les documents contiennent plusieurs pages de questions et réponses, dont une sur l'opportunité pour Ottawa d'établir des réglementations pour rendre les vaccins obligatoires. Non, pour le moment, il y a peu ou pas d'arguments en faveur des gouvernements pour rendre obligatoires les vaccins en milieux de travail , indique-t-on.