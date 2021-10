39 jours sous respirateur : un survivant de la COVID-19 partage son expérience

Cet Albertain de Medicine Hat allait de trois à quatre fois par semaine à la salle de sport. Il faisait même partie des premiers de son groupe d’âge à se procurer une dose du vaccin en avril.

Malgré cela, la maladie ne l’a pas épargné. Ses souvenirs le lui rappellent bien.

Terrifiante, épuisante et paniquante , se rappelle-t-il, presque incapable de décrire son traumatisme.

C’est la peur de savoir si vous allez survivre ou non, de se demander si on va revoir ses proches encore une fois. Une citation de :Paul Hemsing, survivant de la COVID-19

L’homme de 51 ans a contracté le virus en mai avant de pouvoir recevoir sa deuxième inoculation du vaccin. Neuf jours après son diagnostic, Paul Hemsing était admis aux soins intensifs : son niveau d’oxygène était dangereusement bas.

Plus tard, l’équipe médicale l'a placé dans un coma artificiel sous un respirateur pendant 39 jours.

Je pouvais voir la terreur dans ses yeux

Paul Hemsing n’a aucune mémoire de son temps passé aux soins intensifs mis à part des visions des médecins tentant de le réveiller, souvent sans succès, de son coma.

Tu paniques. J’ai essayé de prendre et de sortir les tubes de ma gorge , se souvient-il.

La fille de Paul Hemsing a prise une photo de lui alors qu'il était à l'hôpital avec la COVID-19. Photo : Fournie par Paul Hemsing

Il se souvient aussi de sa fille et de son mari qui le regardaient lutter pour sa survie derrière un mur de vitre pendant ces procédures.

Je me souviens d'elle en train de me saluer et de me sourire, mais ce n’était pas sincère. Je pouvais voir la terreur dans ses yeux , déclare Paul Hemsing.

Un homme surnommé Miracle

Le chemin de la guérison était semé de complications pour celui surnommé Miracle par les infirmières et les médecins.

Paul Hemsing a fait deux arrêts cardiaques, nécessitant une réanimation à chaque fois.

Dans le même temps, il a développé une grande plaie de pression de sa taille au bas de son fessier lui causant d’immenses douleurs.

Les médecins ont dû procéder à une trachéotomie pour réveiller Paul Hemsing de son coma artificiel, le laissant avec une cicatrice. Photo : Fournie par Paul Hemsing

Il a perdu plus de 20 kilos de muscles pendant son coma. Une fois réveillé, il ne parvenait presque pas à utiliser ses membres.

Son rétablissement a nécessité des semaines de physiothérapie intense pour développer suffisamment de force pour se tenir debout, marcher et retrouver l'usage de ses bras.

Un avertissement

Depuis son retour à son domicile il y a deux mois, l'Albertain souffre des troubles de stress post-traumatique de sa période aux soins intensifs.

Il souffre également de neuropathie, une maladie qui provoque des engourdissements, des douleurs et des picotements dans les mains, les pieds et la langue et ne peut donc travailler que quelques heures par jour.

Paul Hemsing a raté la remise des diplômes d'études secondaires de son fils, qui se tient à ses côtés, pendant son hospitalisation. Photo : Fournie par Paul Hemsing

Paul Hemsing exhorte les personnes qui n'ont pas encore reçu de vaccin à le faire : son expérience est un avertissement des lourdes conséquences que peut avoir la maladie.

J'espère à 100 % que je pourrai aider une autre personne pour qu'elle n'ait pas à vivre cela. Si vous êtes complètement immunisé [… ] vous n'aurez pas à vivre ce que j'ai vécu.

Avec les informations de Jennifer Lee