Retour en force des virus respiratoires : les aînés à risque

Le VRSvirus respiratoire syncytial fait les manchettes au Québec en raison du nombre d’enfants malades sans précédent dans les unités de soins de pédiatrie. Le Dr Guy Boivin répète qu’il ne veut pas être alarmiste, mais il souligne que ce virus est aussi dangereux pour les personnes âgées dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée . Il peut même causer des pneumonies mortelles.

Il y a toujours un petit délai entre les éclosions qui surviennent chez les enfants et par la suite celles qui vont survenir chez les personnes âgées , lance le médecin.

Le Dr Boivin s’attend à ce que le VRSvirus respiratoire syncytial pénètre dans les centres de soins de longue durée d’ici quelques semaines. Il déconseille les visites des petits-enfants dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée pour éviter la transmission.

Le virus respiratoire syncytial a déjà été rapporté comme causant des éclosions dans les centres de soins prolongés. Une citation de :Dr Guy Boivin, microbiologiste et infectiologue au CHU de Québec

Avant la COVID-19, le virus respiratoire syncytial était considéré comme le pathogène numéro deux après le virus influenza comme causant des pneumonies virales chez les personnes âgées , explique le Dr Guy Boivin.

Le Dr Guy Boivin est microbiologiste, infectiologue au CHU de Québec et professeur de pédiatrie à la faculté de médecine à l’Université Laval. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

L’influenza va revenir aussi…

En 25 ans de recherches en maladies infectieuses, le Dr Boivin n’aurait jamais imaginé que l’influenza sauterait une année comme ce fut le cas en 2020. Les mesures sanitaires avaient fait en sorte que la maladie avait été rayée de la carte. Sauf que cette fois-ci, il est convaincu que la maladie sera de retour.

C'est une question de temps, mais personne ne sait quand exactement avant ce virus va revenir. Et à ce moment-là, malheureusement il y a lieu de penser que ce ne sera pas seulement les urgences pédiatriques qui vont être congestionnées, mais pas mal toutes les urgences.

Le Dr Boivin conseille donc aux personnes âgées et à celles qui souffrent de maladies chroniques de se faire vacciner contre l’influenza pour éviter des complications. Il recommande aussi que les mesures sanitaires mises en place dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée demeurent pour éviter la transmission de tous les virus.

Le Dr Guy Boivin dirige une équipe de 15 chercheurs dans son laboratoire du CHUL de Québec. Il travaille entre autres à développer un vaccin contre le virus respiratoire syncytial. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Un vaccin québécois contre le VRS virus respiratoire syncytial ?

Il n’existe actuellement aucun traitement contre le virus respiratoire syncytial.

Le Dr Guy Boivin, en collaboration avec des chercheurs de Lyon en France, est en train de développer un vaccin contre le VRSvirus respiratoire syncytial . Ils y travaillent depuis trois ans.

Leur candidat vaccin serait injecté par le nez avec un vaporisateur.

On a complété une partie des études animales. On pense que d'ici 12 à 18 mois, si tout va bien, on va tomber en phase clinique. En phase clinique ça dépend si c'est accéléré ou pas. Ça peut prendre de un an à trois quatre ans avant de passer les phases cliniques.