Les Manitobains peuvent recevoir le vaccin anti-COVID-19 et d’autres sans attendre

Les Manitobains pourront dorénavant recevoir le vaccin contre la COVID-19 en même temps que d’autres vaccins et n’auront plus à attendre entre deux injections.

Jusqu’à présent, il fallait attendre de deux semaines à 28 jours entre différents vaccins efficaces contre différentes maladies. La durée dépendait du vaccin inoculé en premier.

Le Manitoba a annoncé lundi le changement en suivant les dernières recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI).

Auparavant, le CCNI conseillait que le vaccin contre la COVID-19 soit injecté au moins 28 jours avant ou 14 jours après l’inoculation d’un autre vaccin.

Après avoir examiné l’évolution des données probantes sur les vaccins contre la COVID-19 et tenu compte des nombreuses données et de l’expérience acquise par l’administration d’autres vaccins systématiques en même temps ou à quelques jours d’entre eux, le CCNI a déterminé qu’une approche de précaution n’est plus nécessaire , indique le CCNI sur son site Internet  (Nouvelle fenêtre) .

En date de lundi, 85,2 % des Manitobains admissibles ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19 et 81,1 % deux doses, selon les derniers chiffres officiels.