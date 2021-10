Des citoyens inquiets réclament plus de mesures sanitaires et plus de clarté

Un groupe de citoyens inquiets par la situation sanitaire en Saskatchewan, le Concerned Citizens for COVID Action, réclame davantage de mesures de restrictions pour faire face à la propagation de la COVID-19.

Le collectif, qui rassemble toutes sortes de gens à travers la province , estime que « les mesures actuelles ne répondent pas aux besoins de la santé publique », selon Christine Freethy, membre de ce groupe et assistante sociale dans un service de soins intensifs.

Ces citoyens inquiets réclament non seulement plus de restrictions, mais aussi davantage de clarté dans les mesures en place. Par exemple, ce n’est pas clair quand les élèves doivent s’isoler à la maison et quand ils peuvent aller à l'école , déplore Mme Freethy.

Elle fustige aussi un manque de soutien pour les gens qui doivent s’isoler, mais qui n’ont pas les moyens de le faire chez eux , et réclame une promotion de la vaccination plus adéquate pour les résidents des régions rurales de la province.

Le problème c’est que les restrictions de santé publique en ce moment ne répondront pas au gros nombre [ de cas ] de COVID-19 qu’on a en Saskatchewan. Il n’y a toujours pas de limite sur le nombre de personnes qui peuvent se réunir à l'intérieur d’une maison , regrette-t-elle.

Pourtant, selon Christine Freethy, cette mesure est importante à l’approche du jour de l’Action de grâce. Les chiffres vont augmenter, car les gens vont se réunir dans leur maison, et souvent dans ce cas-là ils ne portent pas de masques .

Mme Freethy estime que les gens n'ont pas conscience du deuil que notre province va vivre . Elle souligne que les gens hospitalisés avec la COVID-19 ne sont pas là pour deux jours, ils sont là pour des semaines, parfois des mois .

Depuis sa création, le groupe Concerned Citizens for COVID Action a manifesté à deux reprises devant le bureau du ministre de la Santé Paul Merriman.

