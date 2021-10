Jacques Mimeault, candidat à la préfecture, à la MRC de la Haute-Gaspésie

Jacques Mimeault avoue qu'il prépare cette campagne électorale depuis maintenant six mois. Mon plan d'action est complètement rédigé , dit-il.

Ce départ hâtif lui sera sans doute utile puisque la campagne électorale s’annonce à tout le moins animée.

M. Mimeault affrontera le préfet en poste depuis 12 ans, Allen Cormier, l’ex-maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis et candidat défait du Bloc québécois dans Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Guy Bernatchez, et la femme d’affaires de la Haute-Gaspésie, Maxime-Esther Bouchard.

Planification du développement social

C’est à la suite d’une lecture que Jacques Mimeault a décidé de déposer sa candidature comme préfet de la Haute-Gaspésie.

M. Mimeault raconte qu’en lisant le plan d’action de la MRCMunicipalité régionale de comté , il a réalisé que toutes les priorités étaient en lien avec le développement économique et que la planification faisait peu de cas du développement social. On n’a rien , dit-il.

L’organisation sociale et communautaire est pourtant, selon le candidat, un moteur essentiel de la démarche de revitalisation. Si on n’a pas de développement social, on aura beau avoir le développement économique qu’on veut, au final, on va être encore au 104e rang de la dévitalisation au Québec.

Les besoins doivent être mieux planifiés, croit M. Mimeault. Il donne l’exemple de projets en développement comme des logements adaptés pour les personnes âgées ou d’une maison pour les adultes handicapées ou une maison de répit pour les aidants naturels.

Même chose, dit-il, pour la pénurie de logements afin d’attirer de nouveaux travailleurs. Ces projets devraient être soutenus par la MRCMunicipalité régionale de comté et leur développement mieux coordonné avec le développement économique. Il faut planifier ça, il faut chiffrer ça.

Celui qui était président du Conseil central de la CSNConfédération des syndicats nationaux Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ajoute que cette absence de planification du développement social empêche de faire valoir les besoins du milieu auprès des fonctionnaires à Ottawa et à Québec. Il n’y a rien, par exemple, dit-il, dans le schéma d'aménagement, qui date de 1999 et qui porte encore le nom de la MRC Denis-Riverin et qui normalement devrait être mis à jour aux cinq ans. On sait que pour le gouvernement, c'est le document qui est le plus important pour l’occupation et la vitalité du territoire.

J’en viens à la conclusion que peut-être que je pourrais contribuer, moi, à venir consolider le plan d'action pour la MRCMunicipalité régionale de comté . Une citation de :Jacques Mimeault, candidat à la préfecture de la MRC de La Haute-Gaspésie

Du soutien pour le milieu communautaire

Ce manque de planification a aussi des impacts directs dans le milieu, selon lui. Les organismes sociaux et communautaires se sentent négligés. On a le sentiment qu'il y a une espèce de sentiment d'abandon par rapport à nos projets.

Jacques Mimeault admet que la MRCMunicipalité régionale de comté travaille au développement social par l’intermédiaire de la Démarche intégrée de développement social ( DIDSDémarche intégrée de développement social ). On a beau avoir des comités comme ceux-là, mais si on n'a pas de politique et ni de représentativité qui viennent appuyer ces choses-là, si ce n'est pas planifié alors c’est quasi impossible de pouvoir aller revendiquer ni mettre des politiques en avant ni aller chercher les sommes et les programmes qui viennent avec.

M. Mimeault n’entend pas négliger le développement économique pour autant, mais estime qu’il manque un grand pan complémentaire. Je pense que je m’en vais bonifier le travail qui a déjà été fait par le CLD , ajoute-t-il.

Il invite les gens d’affaires à penser leurs actions de manière plus globale. Je dis aux gens d'affaires de chez nous que si on fait simplement un virage de quelques degrés à gauche, on va être capable de recentrer notre bateau pour pouvoir mieux accueillir les nouveaux arrivants. On va être plus en mesure d'offrir des services et d’aller chercher du financement dans différents programmes.

Il souligne que si la MRCMunicipalité régionale de comté peut souligner certains gains économiques et démographiques, les dernières années ont aussi été marquées par des pertes pour les citoyens. M. Mimeault cite notamment la fermeture d’un des deux supermarchés de Sainte-Anne-des-Monts, du magasin Intersports ou du journal Le Riverain.

L'épicerie IGA de Sainte-Anne-des-Monts a fermé ses portes il y a maintenant plus de quatre ans. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le candidat croit que son expérience dans le milieu de la santé comme éducateur spécialisé et son engagement dans le milieu communautaire seront des atouts pour occuper le poste qu’il convoite.

Il estime que son passage comme président du conseil central de la CSNConfédération des syndicats nationaux , à l’époque où Québec était en mode austérité lui a permis de développer les outils pour devenir préfet. C’était surtout un travail de représentation des politiques et des orientations de l'organisation par rapport à ce que le gouvernement nous proposait. J'étais aussi capable de mobiliser les gens, notamment d'aller chercher les bonnes personnes capables d'aller chercher les bonnes ressources pour nous aider.

M. Mimeault travaille présentement à monter son équipe afin de faire valoir ses idées auprès de la population. Il admet que ce n’est pas évident d’entreprendre une campagne électorale en temps de pandémie, mais prévoit tout de même faire du porte-à-porte pour discuter avec les électeurs.