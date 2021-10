L’équivalent de 1 M $ en cannabis et matériel de culture saisi dans l’ouest d’Ottawa

En plus des plants de cannabis, une grande quantité de matériel de culture et de transformation a été saisie. La police évalue la valeur de la perquisition à plus d’un million de dollars.

Plusieurs membres de la PPOPolice provinciale de l'Ontario ont participé à cette opération dont ceux de l'Unité communautaire des crimes de rue de la région de l'est, l'Unité provinciale de confiscation des biens et des membres de l'Équipe d'intervention d'urgence.

L'Équipe tactique du Service de police d'Ottawa (SPO) a aussi pris part à la descente.

La Police provinciale de l'Ontario a saisi pour plus d'un million de dollars de cannabis illégal. Photo : Gracieuseté/Police provinciale de l'Ontario

Selon un communiqué de la police provinciale, la perquisition a eu lieu dans un entrepôt de la rue Emily à Carleton Place ainsi que dans une résidence du croissant Huntsman à Kanata.

La PPOPolice provinciale de l'Ontario a aussi procédé à l’arrestation de quatre individus âgés de 22 ans à 63 ans.

Les agents de la PPO ont saisi : 700 plants de cannabis;

88 kilogrammes de cannabis transformé;

54 kilogrammes de résidus de cannabis;

De la résine de cannabis et des produits comestibles au cannabis;

Plusieurs milliers de dollars en espèces;

Équipements de culture et de transformation.

Ronald Trempe, 63 ans et Marianne Sloan, 53 ans, d’Ottawa, font face à des accusations de possession et de production cannabis illicite.

Une première comparution à la cour de justice de l’Ontario à Ottawa est prévue le 16 novembre pour ces deux individus.

Du matériel saisi par la Police provinciale de l'Ontario à Ottawa le 29 septembre 2021. Photo : Gracieuseté/Police provinciale de l'Ontario

Kayley Trempe, 22 ans, et Justin Moore, 28 ans, sont accusés de possession de cannabis en vue d'en faire le trafic et doivent comparaître devant la Cour de justice de l'Ontario à Perth le 18 novembre 2021.