Équipe Marie-Josée Savard permettra le paiement mensuel des taxes foncières

La candidate à la mairie Marie-Josée Savard s'engage à permettre le paiement des taxes foncières en douze versements sans intérêts pour offrir « une plus grande souplesse » aux contribuables.

Si elle remporte les élections, Mme Savard promet aussi des augmentations de taxes équivalentes à l’inflation, comme c’est le cas en ce moment, mais elle plafonnerait ces augmentations à 2,5 % pour éviter les mauvaises surprises aux contribuables.

Je pense que ça aussi c'est rassurant parce qu'on vit une pandémie en ce moment, comment va aller l'économie après? On n'a aucune idée , illustre la candidate. Sa proposition permettre selon elle d’offrir un maximum de prévisibilité aux propriétaires d’immeubles résidentiels et commerciaux.

Face à Québec forte et fière, qui promet une baisse de taxe pour les commerçants, Marie-Josée Savard rappelle que les taxes foncières sont la principale source de revenus de la Ville. C'est bien beau de lancer des montants à droite et à gauche, mais encore faut-il livrer et que ce soit réaliste.

Ce sera à eux d'expliquer comment ils vont le faire parce que de parler d'une baisse de taxe, il faut couper quelque part. Une citation de :Marie-Josée Savard

Premier débat

Mardi, les cinq candidats à la mairie s’affronteront à l’occasion du premier débat de la campagne électorale. L’événement est organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

Marie-Josée Savard, bien qu’elle soit appuyée par le maire Labeaume, promet une approche résolument différente avec les gens d’affaires. L’enjeu des taxes foncières commerciales a régulièrement été source de frictions entre les commerçants et le maire sortant.

On est fier du bilan, on le répète depuis le début avec raison, mais c’est clair pour moi que l’approche avec les commerçants va être différente , promet Marie-Josée Savard.

Je suis une commerçante et je comprends la réalité de beaucoup de gens qui sont dans la chambre de commerce. Une citation de :Marie-Josée Savard

Les candidats à la mairie Jean-François Gosselin, Jean Rousseau, Bruno Marchand et Jackie Smith doivent également participer au débat.