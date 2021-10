Voici le timbre hommage de Postes Canada à Serge Chapleau

Le dessin We love you - Pas cette fois-ci j'ai mal à la tête! avait été publié à l’occasion du référendum de 1995 sur la souveraineté du Québec.

De mardi à vendredi, seront présentés au public les quatre autres timbres rendant hommage aux journalistes dessinateurs Brian Gable (The Globe and Mail), Terry Mosher (Montreal Gazette), Duncan Macpherson (Toronto Star) et Bruce MacKinnon (The Chronicle Herald).

Cette série de timbres sera mise en vente vendredi.