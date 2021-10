Une panne majeure affecte Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp

Les sites et applications du groupe Facebook – WhatsApp, Messenger, Facebook, Creative Studio, Suite Business et Instagram – sont en panne depuis 11 h 45 lundi, selon ce que des dizaines de milliers d’internautes d’un peu partout dans le monde ont signalé au site Downdetector.com  (Nouvelle fenêtre) .

Ce site spécialisé dit avoir reçu plus de 120 000 signalements d'incidents de la part d’internautes incapables de se connecter aux différents services de l’entreprise californienne.

La panne touche plusieurs grandes villes canadiennes, dont Montréal, Vancouver et Toronto. Photo : Downdetector.ca

Selon des témoignages, les sites et applications du groupe affichent un message d'erreur stipulant qu'il est impossible de charger la page. C'est le cas notamment des applications Creator Studio et Suite Business, qui servent à la gestion de comptes professionnels.

Sur Instagram, par exemple, les stories ne s'affichent plus, le fil d'actualités ne se rafraîchit pas et aucun contenu ne peut être téléchargé. Sur les messageries WhatsApp et Messenger, les messages ne peuvent être acheminés aux destinataires.

Le site de Facebook destiné aux développeurs et développeuses, qui indique notamment lorsqu'une panne est en cours, est également inaccessible.

Le porte-parole de Facebook Andy Stone ainsi que la page officielle de Facebook ont indiqué ce midi sur Twitter être au courant de la situation : Nous sommes au courant que certaines personnes ont des difficultés à accéder à nos applications et produits. Nous nous efforçons de rétablir la situation aussi rapidement que possible et nous vous prions de nous excuser pour tout désagrément .

Facebook dans le collimateur

Facebook traverse l'une des pires crises sur sa réputation depuis deux semaines, à cause de révélations d'une lanceuse d'alerte.

L'ex-cheffe de produit de Facebook, l'ingénieure Frances Haugen, a fait fuiter de nombreux documents internes, notamment au Wall Street Journal, et a accusé le groupe de choisir le profit plutôt que la sûreté de ses utilisateurs et utilisatrices, dans un entretien diffusé par la chaîne CBS dimanche.

La lanceuse d'alerte a également déposé anonymement des plaintes auprès des forces de l'ordre fédérales, dans lesquelles elle allègue que les propres recherches de l'entreprise montrent comment elle amplifie la haine et la désinformation; conduit à une polarisation accrue; et qu'Instagram, en particulier, peut nuire à la santé mentale des adolescentes.

Le vice-président des politiques et des affaires publiques de l'entreprise, Nick Clegg, a écrit vendredi au personnel de Facebook que les médias sociaux ont eu un grand effet sur la société ces dernières années, et Facebook est souvent un lieu où se déroule une grande partie de ce débat .

Lundi, le mot-clic #DeleteFacebook (supprime Facebook) s'est hissé à la seconde position des tendances sur Twitter au Canada, derrière les pannes des sites et applications Instagram et Facebook.

Facebook n'a pas précisé combien de temps la panne pourrait durer.

Détails à venir...