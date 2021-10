Trois nouveaux cas de COVID-19 sur la Côte-Nord

Deux de ces cas ont été dépistés chez des résidents de Sept-Rivières et l’autre chez un résident de Caniapiscau.

Le bilan officiel du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux rapporte aujourd'hui quatre nouveaux cas parce qu’un cas retiré par erreur la semaine dernière a été ajouté au bilan.

Six nouvelles guérisons sont également confirmées par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , si bien qu’il ne reste que six cas actifs répertoriés dans la région.

Le CISSS indique aussi que trois éclosions en milieux de travail sont présentement actives dans la MRC de Caniapiscau. L’une de ces éclosions compte sept cas, une autre cinq cas et la troisième moins de cinq cas. Les personnes atteintes ne sont pas nécessairement des résidents de la Côte-Nord et ne sont donc pas toutes comptabilisées dans le bilan régional.

La santé publique du Québec rapporte 402 nouveaux cas de COVID-19 ces dernières 24 heures. Le bilan quotidien des hospitalisations est toujours en baisse, mais six nouveaux décès liés à la maladie ont été déclarés ces dernières 24 heures.