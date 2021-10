Une piste multifonctionnelle réclamée par des citoyens de Lennoxville

Les piétons et les cyclistes du district Fairview, dans l’arrondissement de Lennoxville, réclament le retour d'une piste multifonctionnelle leur permettant de rejoindre le centre-ville de Lennoxville. Le parachèvement de l'autoroute 410 en décembre 2020 dans ce secteur a entraîné la rupture du lien.

Le porte-parole du comité de citoyens du secteur Jean-Claude Bégin explique qu'il aurait faisable, lors de l'aménagement de l'autoroute, de prévoir un lien raccordant le chemin Glenday à l'Université Bishop's. Il juge que cette situation est inacceptable.

On a réglé un problème, mais un nouveau a été créé. Nous n’avons plus accès pour nous rendre au centre-ville sans avoir à faire un détour de 11,5 km. Et ce détour n’est pas idéal , déplore M. Bégin.

Il y a tous les citoyens, mais aussi les étudiants des écoles du secteur qui sont touchés. Les policiers sont très clairs : comme piéton ou cycliste, nous ne pouvons pas emprunter la voie d'accès à l'autoroute. C'est une question de sécurité , ajoute-t-il.

Une solution

Il réclame une piste multifonctionnelle qui pourrait passer sur les terrains de l’université Bishop’s et la ferme expérimentale d’Agriculture Canada.

Nous n'avons cependant pas l’autorisation. Si ces deux voisins le permettent, la piste cyclable pourrait y être aménagée. Ça ne semble pas avoir été pensé. Chaque jour, nous entendons parler de transport actif. Personne n’a allumé. Si ça avait été fait en même temps que la construction, ça n'aurait pas coûté cher de faire un aménagement pour les cyclistes et les piétons , signale Jean-Claude Bégin.

Il entend interpeller les candidats aux élections municipales à ce sujet.