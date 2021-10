Le parc des Clubs de Ville-Marie fermé pour faire peau neuve

La Ville de Ville-Marie réalise la phase 1 de son Plan directeur qui doit s’échelonner sur plusieurs années.

Plus de 650 000 dollars sont investis pour changer les modules de jeux pour enfants et aménager une aire pour les aînés.

L’administration municipale n’a pas reçu les subventions escomptées, mais poursuit tout de même les travaux pour améliorer la sécurité des usagers du parc.

Le fait de ne pas recevoir autant de subventions qu’on l’aurait espéré, ça nous ralentit un peu dans nos projets. Quand on a eu les réponses négatives, on a refait une évaluation des priorités, la sécurité c’était notre premier point. Le parc des Clubs, on le savait, on devait agir rapidement, ça a été notre priorité pour cette année. En même temps, on rapatrie les aînés. On va offrir quelque chose de nouveau pour les aînés qu’on avait déjà consultés et qui nous avaient dit ce qu’ils aimeraient avoir , explique la directrice des sports et des loisirs à la Ville de Ville-Marie, Manon Gauthier.

Les deux tiers du parc seront ainsi consacrés aux enfants. L’autre tiers va représenter la zone des aînés.

Quatre autres phases devraient être réalisées au cours des prochaines années. Le Plan directeur approuvé par les élus municipaux représente des investissements de plus de trois millions de dollars.

Le skatepark et le terrain de balles devraient notamment être réaménagés.