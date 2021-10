Des milliers de dollars pour des places en service de garde qui n’existent pas

On faisait des téléphones tous les jours. Je me souviens que j'étais sur ma tablette, je cherchais, je cherchais. Une citation de :Sophie Plourde

Jusqu’à ce qu’ils tombent sur une petite annonce, sur Internet. Marie-Josée Pelletier tient un service de garde privé à domicile, à quelques coins de rue de leur maison.

Maxime Roy et Sophie Plourde ont cru un moment avoir trouvé un service de garde idéal à côté de chez eux. Photo : Radio-Canada

C’est leur jour de chance. Cette responsable de service de garde a justement une place pour un poupon. Ils croient avoir trouvé la perle rare.

Ça ressemblait réellement à un service de garde. Toutes les installations au sous-sol. […] On rentre dans la pièce et on voit 4-5 bacs avec des photos d'enfants dessus. [...] Il y avait un salon qui semblait tout à fait normal. Une chaise berçante. Il y avait un meuble avec des genres d'ateliers de jeux, des livres. C'était très coloré. Ça semblait bien protégé, aussi bien sécurisé pour les enfants. [...] On est revenu avec des papillons, au ventre à la maison. De se dire : "On ne peut pas croire que c'est réglé". Une citation de :Sophie Plourde

La personne en soi, aussi, est une personne qui est charmante. Ça nous mettait en confiance. On avait été vraiment charmés , confie Maxime Roy.

Un dépôt de 875 $ pour réserver la place

Marie-Josée Pelletier leur demande un dépôt de 875 $, soit l’équivalent d’un mois de garde.

Elle était très insistante. Ça ne sonnait pas comme une menace, mais dépêchez-vous parce que j'en ai d'autres qui vont la prendre la place , se rappelle Sophie Plourde.

Exiger un dépôt pour réserver une place dans un service de garde est illégal au Québec, mais Sophie et Maxime l’ignorent. Ils transfèrent à leur future gardienne 875 $. Mais une autre surprise les attend. La gardienne avait oublié de leur parler du cours d’éveil musical.

OK, est-ce que c'est obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire, mais elle nous fait vite sentir que tous les enfants sont inscrits. [...] Qu'il y a possibilité de ne pas s'inscrire, mais qu'elle serait mise en retrait, toute seule. [...] On a-tu envie que notre enfant soit tout seul dans son coin pendant que tout le monde a du plaisir à côté? C'était quand même un montant de 420 dollars. Une citation de :Sophie Plourde

Exiger un paiement à l’avance pour un cours de musique est également interdit. Malgré tout, Sophie et Maxime puisent à nouveau dans leur compte de banque. En quelques jours, ils lui transfèrent 1295 $.

Une intégration en garderie constamment repoussée

Quelques jours avant l'entrée de Marianne en garderie, les choses se corsent. Le grand jour est constamment repoussé, pour différentes raisons.

Elle fermait la garderie parce qu'il y avait des problèmes de santé du côté de sa mère. Une citation de :Maxime Roy

Elle nous a dit : "Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir réouvrir ma garderie. Je vous tiens au courant". Une citation de :Sophie Plourde

Sophie et Maxime ne se doutent de rien. Ils lui font entièrement confiance. Comme ils attendent un deuxième enfant, pourquoi ne pas l’inscrire lui aussi?

Justement, une place qui se libère… Ils transfèrent 1295 $ à Marie-Josée Pelletier pour le premier mois, sans oublier l’éveil musical. En quelques mois, ils lui auront transféré près de 2600 $.

De savoir qu’on va pouvoir envoyer nos deux enfants au même endroit, près de la maison, à un prix qui nous convient. Une garderie qui nous convient, c'est pour nous. On était prêts à sortir le champagne. Une citation de :Maxime Plourde

Une garderie... sans enfant

Gaëlle Habert tombe elle aussi sous le charme de Marie-Josée Pelletier. Même si le jour de la visite, il n’y a aucun enfant dans la garderie.

Elle m'a dit que son père avait des examens à l'hôpital à faire. Donc elle était allée avec lui pour l'accompagner et c'est pour ça qu'elle était fermée cette journée-là. Une citation de :Gaëlle Habert

Gaëlle Habert croyait elle aussi avoir enfin trouvé un service de garde pour son enfant. Photo : Radio-Canada

Et l’histoire se répète : Gaëlle doit rapidement faire un dépôt de 920 $ pour réserver la place pour son fils de six mois. Mais quand vient le temps de faire l’intégration deux mois plus tard, le malheur frappe encore.

Elle m'appelle puis me dit que son conjoint est tombé malade. J'étais vraiment triste de sa situation, [...] mais je ne pensais pas que c'était un genre de supercherie comme ça à ce moment-là. Une citation de :Gaëlle Habert

Nathalie Bigras est professeure à la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM. Photo : Radio-Canada

Des parents mal protégés

Marie-Josée Pelletier n’est pas la seule à exiger des dépôts. L’Office de la protection du consommateur a reçu une quarantaine de plaintes liées aux modalités de paiement depuis le début de la pandémie.

Nathalie Bigras, professeure à la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM, comprend la détresse des parents et dénonce les lacunes du système.

Dans le système public, il y a un contrôle de qualité, actuellement. Il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de surveillance, il y a beaucoup de soutien, mais il n'y a pas vraiment de contrôle dans le service des systèmes privés. Une citation de :Nathalie Bigras, Professeure titulaire, Faculté des sciences de l’éducation, UQAM

Une vingtaine de parents pris au piège

Gaëlle doit retourner au travail et trouver une autre garderie pour son poupon. Elle demande un remboursement. Marie-Josée Pelletier lui propose alors de lui rembourser environ la moitié de son dépôt seulement et de lui faire un reçu lui permettant d’obtenir un remboursement d’impôt.

Mais je lui ai dit : "Tu peux pas me faire un reçu pour des services que je n'ai pas reçus parce que mon garçon n'a jamais mis les pieds chez toi". Une citation de :Gaëlle Habert

Gaëlle exige un remboursement complet, sans quoi elle porte plainte à la police.

Elle me répond : [...] "Je vais voir avec mon père pour lui emprunter [...] l'argent”. Je lui réponds : "OK, là t'es en train de me dire que tu as dépensé mon 920 dollars que je t'ai donné comme dépôt pour garder mon garçon." [...] Je suis tombée en bas de ma chaise. Une citation de :Gaëlle Habert

La jeune maman lance alors un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. D’autres mamans se reconnaissent dans son histoire. Rapidement, elle rassemble une vingtaine de parents, dont Sophie et Maxime, tous tombés dans le piège de Marie-Josée Pelletier.

Marie-Josée Pelletier est responsable d'un service de garde. Image tirée d'une caméra cachée. Photo : Radio-Canada

Garderie fermée sur ordre du ministère de la Famille

Marie-Josée Pelletier a refusé notre demande d’entrevue. Mais lorsque nous lui demandons pourquoi elle a réclamé de l’argent à des parents alors que les places n'existaient pas, elle nous répond : Les places existaient . Or, le 21 janvier 2020, bien avant la visite de Gaëlle, Sophie et Maxime, le ministère de la Famille ordonnait la fermeture du service de garde de Marie-Josée Pelletier, classé illégal.

Une inspectrice du ministère de la Famille découvre lors d’une inspection 12 enfants sur place, sous la responsabilité de Marie-Josée Pelletier, alors que le maximum pour ce type de garderie en milieu familial est de six enfants.

Plus grave encore, Marie-Josée Pelletier n’a pas le droit d'en garder un seul, parce qu’elle n’a pas su montrer patte blanche à la police. Depuis 2019, toute responsable de service de garde à domicile doit présenter une attestation d’absence d’empêchement, un document délivré par la police, qui démontre qu’elle n’a pas d’antécédents judiciaires. Or Marie-Josée Pelletier ne détient pas ce document.

Une femme au passé trouble

La facture a découvert que Marie-Josée Pelletier a plaidé coupable en 2018 à une accusation de vol, dans une affaire qui remonte à 2016. Elle avait encaissé un chèque postdaté pour un enfant qui ne fréquentait plus son service de garde.

Une histoire qui ressemble étrangement à celle des parents qui la dénoncent aujourd’hui.

Des autorités qui manquent de mordant

Le ministère de la Famille a reçu au moins six plaintes concernant Marie-Josée Pelletier. L’Office de la protection du consommateur en compte neuf. Dont celles de Gaëlle Habert, qui a aussi porté plainte à la police.

Même en parlant, suite à une plainte au ministère de la Famille, ils m'ont même pas dévoilé ce que vous venez de me dire là, comment j'aurais pu le savoir. [...] Je ne comprends pas comment elle réussit à continuer encore. Comme ça se fait que il n'y a rien qui l'en empêche, [...] il n'y a personne pour l'arrêter et ils se renvoient tous la balle. Une citation de :Gaëlle Habert

Pour Nathalie Bigras, ces failles dans le système des garderies au Québec sont inacceptables.

Si on est vraiment là pour protéger les enfants, les parents, on devrait faire preuve de plus de transparence dans ce genre de situation. Une citation de :Nathalie Bigras, Professeure titulaire, Faculté des sciences de l’éducation, UQAM

Le ministre de la Famille Mathieu Lacombe. Photo : Radio-Canada

Le ministre de la Famille s’engage à corriger le tir

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, accepte de commenter le cas de Marie-Josée Pelletier. Dans ce cas-ci, on a agi rapidement. On est allé vérifier. Effectivement, c'était de la garde illégale. Donc, la garderie en milieu familial a été fermée. Après, s’il y a d'autres parents qui téléphonent, il y a toujours des enjeux de confidentialité et tout ça.

Il reconnaît qu’il y a d’importantes lacunes dans le système actuel et nous annonce que tout service de garde non reconnu, comme celui de Marie-Josée Pelletier, sera illégal.

Ce que je veux, c'est que tout le monde ait un permis et que oui, à terme, ce modèle là devienne de la garde illégale , ajoute le ministre Lacombe.

Tous ceux qui désirent offrir un service de garde devront à l'avenir obtenir un permis. Mais ces changements passent par un projet de loi, qui sera déposé cet automne.

C'est légal en ce moment au Québec d'offrir la garde, donc de prendre soin des enfants sans avoir de permis. Et ça fait en sorte que le contrôle du ministère sur une bonne partie de la garde en milieu familial est inexistant ou à peu près. (...) Ça prend un permis au Québec pour vendre de la crème glacée, pour avoir un restaurant, pour faire du toilettage de chiens. Je pense que la moindre des choses, c'est aussi d'avoir un permis quand on souhaite prendre soin des enfants. Une citation de :Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Environ 8000 services de garde à domicile seront touchés par ce changement législatif.

Plus d’encadrement

Le permis ne réglera pas tout, mais viendra à coup sûr alléger la tâche des parents et garantir un minimum de sécurité. Le ministère peut vérifier si la personne a ses absences d'empêchement. Si la personne a son cours de secourisme, par exemple , précise Mathieu Lacombe.

Des parents amers

Gaëlle a réussi à se faire rembourser quelques jours après avoir donné un ultimatum à Marie-Josée Pelletier, mais cette histoire a gâché la fin de son congé de maternité et lui laisse un goût amer.

Je me suis dit : "Comment j'ai pu me tromper à ce point-là pour lui faire confiance". Donc nous, pendant des mois, tu te fies sur elle et au dernier moment t'as plus rien. [...] J'en dormais pas de la nuit. Une citation de :Gaëlle Habert

Sophie et Maxime ont eux aussi fini par revoir la couleur de leur argent deux mois après avoir porté plainte à la police et envoyé une mise en demeure à Marie-Josée Pelletier.

Dans un certain sens, c'est épouvantable, on est juste heureux que finalement, nos enfants n'aient jamais été à cette garderie-là. C'est nos trésors. Au moins, on va partir en paix sachant que notre problème reste d'ordre administratif et non pas qu'on a mis en danger la sécurité de nos enfants. Une citation de :Maxime Roy