Enseigner à l’heure des grandes sensibilités, sous la plume de Biz

Dans son huitième roman, L’horizon des événements, le rappeur et écrivain Biz renoue avec les personnages de La chaleur des mammifères, paru en 2017. Il continue d’y écorcher le milieu universitaire, mais cette fois-ci sous l’angle de la censure et de la culture du bannissement.

En cherchant un titre pour son dernier roman, lancé la semaine dernière, Biz a failli opter pour L’air du temps, a-t-il expliqué à René Homier-Roy, en entrevue à Culture Club.

En effet, les thèmes qui y sont abordés collent tout à fait à l’actualité : l’enseignement à l’heure des trigger warnings, des snowflakes et de la cancel culture , comme le résume son éditeur Leméac. Autant de termes anglophones utilisés par des chantres de la liberté d’expression à l’endroit de personnes qui, à leurs yeux, réagissent de façon trop épidermique à certains sujets.

Il a finalement choisi L’horizon des événements, un terme en astrophysique qui délimite le champ gravitationnel d’un trou noir , le trou noir de la censure. J’ai de bons amis qui enseignent à l’université et qui me disent à quel point c’est devenu délicat; on l’a vu avec un sondage cette semaine où 60 % des profs se disent concernés par la censure ou l’autocensure.

[L’université] doit rester à mon avis un lieu où on peut débattre des idées sans avoir peur de se faire abattre soi-même. Une citation de :Biz, rappeur et écrivain

S’il peut paraître sévère à l’endroit de l’université, Biz assure que c’est par amour pour l’institution. Qui aime bien châtie bien. Pour moi, l'université est extrêmement importante dans une société, j’y ai passé cinq ans de ma vie , a-t-il expliqué.

La grande gueule de Céline

Si La chaleur des mammifères était selon l’auteur plus inspiré du style de Michel Houellebecq, L’horizon des événements suit plutôt les traces de Louis-Ferdinand Céline, un auteur qu’il a découvert sur le tard mais qui l’a fait tomber en bas de [sa] chaise .

Je me suis branlé pendant 45 ans dans les Kleenex de la littérature avant de découvrir Céline. Et je suis tombé en bas de ma chaise à cause du style. Une citation de :Biz, rappeur et écrivain

Le roman est rempli de clin d’oeils à l’auteur de Voyage au bout de la nuit, qui de son vivant n’a jamais été reconnu pour avoir la langue dans sa poche.

Le type grande gueule qu’il était aurait eu beaucoup à dire sur notre époque, et je trouvais ça un peu baveux, sulfureux, d’aborder un sujet aussi risqué que la liberté d’expression, la censure et l’hypersensibilité avec un écrivain aussi controversé , a-t-il résumé.

Biz ne cautionne pas pour autant l’ensemble de l'œuvre de l’écrivain français, qui a publié dès 1937 plusieurs pamphlets antisémites virulents. Je vais garder le bon de Céline, je vais garder le Voyage. Les pamphlets on les met à la poubelle. On n'en a pas vraiment besoin pour parler de littérature.

Avec les informations de René Homier-Roy, animateur de l'émission Culture Club.