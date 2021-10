Namur rejette le projet de tour de 54 étages en pleine forêt

La firme MU Architecture propose la construction d’une immense tour résidentielle haut de gamme intégrant un complexe hôtelier.

La structure à l’apparence moderne aurait été érigée sur plus de 50 étages, en plein milieu d’un secteur boisé de la municipalité du comté de Papineau, dans la Petite-Nation. Le projet était évalué à plus de 300 millions de dollars.

La municipalité a refusé la demande de modification du périmètre urbain soumise par le promoteur immobilier.

Proposition de projet de tour de 54 étages dans la municipalité de Namur en Outaouais. Photo : Gracieuseté : architecture-mu.com

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, le maire de Namur, Gilbert Dardel, dit que le projet n’est pas conforme au périmètre urbain.

Ce qu’on nous avait proposé, quand on a rencontré les aménagistes et le promoteur, c’était qu’on pouvait emprunter du périmètre urbain. C’est quelque chose qu’on ne connaît pas , soutient le maire Dardel.

Ça a l'air que tu peux emprunter ça d'une autre municipalité. Mais quelle municipalité va nous prêter ça? On a dit que présentement, ce n'est pas conforme au périmètre et c'est pour ça que non.

Le maire dit que la décision reposait surtout entre les mains des résidents.

Le maire de la municipalité de Namur, Gilbert Dardel (Archives) Photo : Radio-Canada / Oliver Hyland

Il y a une pétition de 125 noms signée, des personnes de Namur qui paient des taxes, des résidents et non-résidents, qui ont fait une pétition comme quoi ils ne voulaient pas avoir la tour. Ça aussi, ça a été pris en considération. Une citation de :Gilbert Dardel, maire de Namur

Selon lui, pour que le projet aille de l’avant, le promoteur devra convaincre les résidents.

Le promoteur du projet et président-directeur général de Yul Créations Inc., Karim Zaghbani Cloutier possède de nombreux terrains dans le secteur et souhaitait y construire le bâtiment.

Nous acceptons la décision du conseil de ville de Namur avec beaucoup d'humilité et de sagesse , écrit M. Zaghbani Cloutier, fondateur et président-directeur général de Yul Créations Inc. dans une déclaration envoyée à Radio-Canada.