Le Séminaire de Sherbrooke voulait valoriser les objets autochtones

Le Séminaire de Sherbrooke n'avait aucune intention de faire un coup d’argent en mettant aux enchères des objets autochtones et avait comme objectif de les valoriser.

Cette vente aux enchères d’objets autochtones appartenant au musée du Séminaire de Sherbrooke a eu lieu la semaine dernière, et ce, quelques jours avant la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Le président du conseil d’administration du Séminaire de Sherbrooke, Étienne-Guy Caza, soutient que les 20 000 $ à 30 000 $ tirés de la vente de ces objets n’ont rien à voir avec les travaux de réfection évalués à 10 millions de dollars de l'établissement d’enseignement qui est en excellente santé financière .

Ces objets ont davantage une valeur historique que monétaire. L'objectif du séminaire était de valoriser, conserver et mettre ces objets à la disposition de collectionneurs ou de musées qui pourraient les mettre en valeur. Ces objets n'étaient pas placés en vitrine depuis plus de 25 ans. Ils étaient dans des boîtes, donc pas des conditions optimales pour les valoriser. Quand on nous a offert de les vendre, nous avons trouvé opportun de le faire dans un objectif de les valoriser , signale M. Caza.

Pourquoi nous n’avons pas pensé d'offrir [les objets] aux communautés autochtones avant de vendre ces collections aux enchères? On se pose aussi la question. Nous pensions avoir une bonne pratique en les confiant à des professionnels de qui nous avions retenu les services en 2018. Une citation de :Étienne-Guy Caza, président du conseil d'administration du Séminaire de Sherbrooke

Tirer une leçon

Ce dernier assure que le Séminaire de Sherbrooke tire une leçon de toute cette affaire. Dans cet événement malheureux, nous avons maintenant une main tendue entre autres avec des anciens élèves du Séminaire et des musées. Nous avons eu des contacts importants avec François Godbout, un ancien du séminaire, qui tente d’établir des liens avec les communautés autochtones. Nous sommes en train d'avoir des réflexions , indique M. Caza.