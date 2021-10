Débats houleux sur le racisme systémique : Legault présente ses excuses

Je suis bien conscient qu’à l’Assemblée nationale, la semaine dernière, on n’a pas envoyé le message de compassion et de solidarité que la situation exige de nous. Je m’inclus là-dedans et je prends la responsabilité qui me revient , a écrit François Legault lundi matin sur son compte Facebook.

Il a fait cette publication dans le cadre de la journée de commémoration pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui se déroule aujourd'hui même. Cette journée de réflexion survient tout juste après la première Journée de la vérité et de la réconciliation, jeudi dernier.

La semaine dernière avait aussi lieu le premier anniversaire du décès de Joyce Echaquan, cette femme atikamekw morte sous les insultes à l'hôpital de Joliette en septembre 2020.

Ce que la situation exige de nous, c’est de laisser la partisanerie de côté pour mettre en lumière ce que vivent les peuples autochtones , a souligné François Legault lundi, reconnaissant les dérapages de la semaine précédente, lorsque la commémoration du décès de Mme Echaquan à l'Assemblée nationale a tourné à la querelle partisane.

Comme premier ministre, j’ai le devoir de donner l’exemple. J’essaie sincèrement de le faire à chaque fois que je m’adresse aux Québécois. Une citation de :François Legault, premier ministre du Québec

Rien pour calmer le jeu, la coroner Géhane Kamel a déposé vendredi son rapport d'enquête sur le décès de Joyce Echaquan. Elle y recommande, entre autres choses, que le gouvernement reconnaisse l'existence du racisme systémique au Québec, ce qu'elle identifie comme l'une des causes de la mort de la mère de famille de 37 ans.

Me Géhane Kamel doit donner une conférence de presse mardi concernant les recommandations contenues dans son rapport, auquel le gouvernement n'a pas encore officiellement réagi. Il doit le faire mardi, également.

Les partis d'opposition et divers membres des Premières Nations ont profité du dépôt du rapport pour appeler de nouveau le gouvernement de François Legault à reconnaître l'existence du phénomène. Quelques ministres ont offert des commentaires vendredi, lors de différentes conférences de presse sans lien avec ce sujet, réitérant surtout la position de leur gouvernement sur le racisme et prenant soin d'éviter le mot « systémique ».