Climat : des Canadiens achètent à leur insu des maisons en zones à risque

Les gouvernements et par extension les contribuables paieront directement pour les dommages aux infrastructures attribuables au climat , prévient le rapport.

Des investissements pour adapter les infrastructures pourraient réduire ces coûts, mais la population n’a pas l’information nécessaire pour le faire, note le rapport. À ce jour, l’ampleur des risques pour les infrastructures canadiennes est mal comprise , indique-t-il d'emblée.

La compréhension des risques climatiques est faible, de même que le partage d'informations au pays , déplore Dylan Clark, chercheur associé à l’Institut et l’un des auteurs du rapport.

Selon nos constats, pour assurer la pérennité des nouvelles infrastructures et de celles qui existent déjà, il faut entamer un virage majeur pour que les investissements favorisent la résilience des infrastructures.

Le village de Lytton, en Colombie-Britannique, a été ravagé par les flammes le 30 juin dernier. Photo : CBC/Matt Meuse

Dévoiler les risques

Le rapport fait plusieurs recommandations. En outre, il suggère aux gouvernements et agences de réglementation de divulguer les risques d’effets des changements climatiques, ajoutant que le gouvernement devrait colliger cette information et la rendre accessible publiquement.

Pour comprendre et gérer les risques climatiques actuels et futurs, et investir de façon éclairée dans des mesures d’adaptation, les gouvernements, les sociétés, les investisseurs et les personnes doivent avoir accès à une information concrète et à jour sur ces risques , lit-on dans le document.

De plus, les gouvernements devraient créer des filets de sécurité pour les plus vulnérables afin que le prix des risques climatiques soit équitable.

Au cours des dernières années, des fonds fédéraux ont été alloués à la création de cartes évaluant les risques d’inondations, mais les compagnies d’assurances trouvent le processus trop lent.

Le Bureau d'assurance du Canada indique que neuf des dix années les plus chères pour les dommages aux biens assurés au Canada sont comprises dans la période située entre 2005 et aujourd'hui.

Photographie aérienne lors des inondations du Québec, en 2019. Photo : Pierre Lahoud

Aux gouvernements d'agir, selon le rapport

Ian Burtin, professeur émérite de géographie à l’Université de Toronto, juge que les recommandations du rapport sont bonnes et a bon espoir que les trois ordres de gouvernement en prennent acte.

Il souligne que le gouvernement fédéral a financé le rapport. J’espère que cela les motivera à y prêter un peu plus attention.

Avec les informations d’Emily Chung