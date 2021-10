Le pont Ambassador fermé en raison de la possible présence d’explosifs

Sur Twitter, la police de Windsor a écrit être déployée à proximité du pont en raison de la présence possible d'explosifs .

Elle précise que des agents sont sur place, y compris l'unité de neutralisation des explosifs.

Les autorités ont d'abord rapporté que le pont était fermé à la circulation en provenance des États-Unis, mais ont depuis précisé que la circulation dans les deux directions est maintenant interrompue.

La police demande d'éviter le secteur et invite les automobilistes à emprunter le tunnel Windsor-Détroit ou à emprunter le pont Blue Water à Sarnia, un détour de 150 km du côté canadien.

Le pont Ambassador est le lien transfrontalier le plus achalandé au Canada. Près de 2,5 millions de camions l'empruntent chaque année et il permet de transporter plus de 25 % des marchandises entre les États-Unis et le Canada.