Plante embarque dans le projet de Maison de la chanson francophone

Il faut bouger le plus rapidement possible , a convenu lundi matin sa cheffe Valérie Plante, qui présentait les engagements de son parti en matière de culture au théâtre Les Écuries, dans le quartier Villeray.

Le bâtiment s’effrite, a-t-elle souligné. Plus on le laisse sans usage, plus il s’abîme.

Son parti ne se dit pas prêt à prendre la responsabilité de l’immeuble. Du moins pas pour l’instant.

Il est encore trop tôt à ce stade-ci pour prendre un tel engagement, a expliqué la mairesse sortante. Car le diable est dans les détails , a-t-elle continué.

Bibliothèque Saint-Sulpice Photo : Google Maps

La Bibliothèque Saint-Sulpice appartient actuellement à Bibliothèques et Archives nationales du Québec (BAnQ).

Un projet de bibliothèque numérique a été lancé sous le gouvernement libéral de Philippe Couillard. Celui de François Legault, toutefois, l’a abandonné, évoquant d’importants dépassements de coûts.

Depuis, l’animatrice Monique Giroux a démarré un projet de Maison de la chanson francophone, qui a notamment reçu l’appui de l’auteur Luc Plamondon.

Le bâtiment est vacant depuis 2005.

En mai dernier, le chef d’Ensemble Montréal, Denis Coderre, s’était également engagé à protéger la Bilbliothèque Saint-Sulpice, se disant séduit par le projet de Maison de la chanson francophone.

L’ex-maire, qui tente un retour en politique active, n’avait pas promis de somme spécifique, mais il s’était montré ouvert à ce que la Ville de Montréal prenne possession de l’immeuble en cas de victoire aux élections municipales du 7 novembre.

Plus de détails à venir.