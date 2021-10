Des bactéries E. coli de Montréal traînées jusqu’à Trois-Rivières

Les chercheurs du navire de recherche Lampsilis de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ont constaté que la Ville de Montréal est un gros pollueur fluvial, provoquant des concentrations très élevées de la bactérie E. coli. Transportée par le courant, cette masse d’eau contaminée se retrouve même jusque dans le lac Saint-Pierre et à Trois-Rivières.

En entrevue à Toujours le matin, François Guillemette, professeur agrégé de la Chaire de recherche sur l’écologie du Saint-Laurent, expliquait que Montréal ne fait qu’un traitement primaire, ce qui ne désinfecte pas l’eau et ne détruit pas les microorganismes présents.

À Montréal, à certains endroits, on a obtenu jusqu’à un million de colonies d’E. coli par 100 millilitres d’eau. La norme actuelle pour la baignade est de 200 colonies par 100 millilitres. Une citation de :François Guillemette, professeur agrégé de l'UQTR

Cette masse d’eau a tendance à rester confinée et on constate des traînées jusqu’à Trois-Rivières, expliquant en partie les interdictions de baignade à l’île Saint-Quentin.

À cet endroit, on constate une sorte de danse entre les eaux en provenance du fleuve et l’eau de la rivière Saint-Maurice. Cette dernière est souvent assez propre pour la baignade alors quand elle est prédominante aux abords de l’île, la baignade est possible , mentionne-t-il.

La Lampsilis a réalisé la plus longue mission scientifique de son histoire. Les chercheurs se sont intéressés tout particulièrement à la qualité de l’eau et à la microbiodiversité.  (Nouvelle fenêtre) Ils ont étudié les phytoplanctons (algues microscopiques), les différents contaminants (produits pharmaceutiques, hormones, pesticides) et la présence de matière organique.