Le Lab-École repense la cour de récréation

Les fondateurs et l'équipe du Lab-École, dont l’architecte Pierre Thibault, ainsi que les personnalités Ricardo Larrivée et Pierre Lavoie, ont consulté plus de 2000 personnes, dont des experts et sondé plus de 200 enfants pour en arriver à créer la vision d’une cour d’école de rêve.

Pierre Thibault, Ricardo Larrivée et Pierre Lavoie, du Lab-École. Photo : Radio-Canada / Karine Dufour

Le projet qu’ils ont imaginé comprend l’aménagement de plusieurs espaces, dont certains n’existent pas dans bien des cours d’écoles primaires.

Il y a l'espace d'arrivée, des espaces de rassemblement, des espaces de jardinage, des espaces pour le jeu collectif, des espaces pour le jeu libre, des espaces ouverts. L'enfant peut choisir , illustre Pierre Thibault au micro de l’émission Première Heure.

Modèle scandinave

L’architecte dit aussi s’inspirer de ce qu’il a observé lors d’un séjour en Scandinavie, bien avant la création du Lab-École.

Les écoles m'avaient grandement impressionné, mais les cours aussi. Pour chaque enfant, il doit y avoir un mètre carré de nature, donc j'avais l'impression que les écoles étaient dans des parcs , raconte Pierre Thibault.

Le concept est aussi inspiré des cours les plus inspirantes des écoles du Québec.

Souhaits simples

Les souhaits des enfants rencontrés par le Lab-École étaient beaucoup plus accessibles qu’on ne pourrait le croire.

On leur a fait dessiner les éléments qu'ils souhaitaient. On voit des choses toutes simples. L'élément numéro un qu'ils veulent voir, ce sont des arbres et des bancs , mentionne Pierre Thibault.

Les élèves passeront en moyenne 3000 heures dans la cour de récréation durant leur parcours au primaire. Le Lab-École considère cet espace comme étant aussi important que l’école elle-même.

Ce qui est bien, en plus, c'est qu'on ne pourra pas reconstruire toutes les écoles, mais à terme, on pourra refaire toutes les cours pour les enfants. Ce qu'on voit, le thème générique, c'est comme un paysage de jeu. Ce n'est pas vrai que tous les enfants veulent jouer au soccer ou au basket. On essaie d'avoir des espaces qui correspondent à tous les états de l'enfant , explique Pierre Thibault.

Coûts à repenser

Les coûts importants sont souvent un frein au réaménagement des cours d’école. L’architecte y voit un investissement plutôt qu’une dépense et souhaite remettre les choses en perspective.

Une classe coûte un million de dollars et elle sert pour 30 élèves. Une cour, ça sert pour 300, 400 élèves ou plus. Il doit y avoir une réallocation des ressources. La cour, c'est là où les enfants préfèrent être. On peut aussi apprendre par le jeu , souligne-t-il.

Il mentionne également que le Lab-École souhaite que les cours de récréation deviennent des lieux de rencontre communautaires, que les citoyens pourraient utiliser en dehors des heures de classe, la semaine, ainsi que les fins de semaine et l'été.