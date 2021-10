Des camionneurs demandent d’être exemptés des tests de dépistage à l’Î.-P.-É.

La consigne de faire tester toute personne entrant dans la province est entrée en vigueur jeudi dernier.

Selon Jean-Marc Picard, directeur de l'Association du camionnage des provinces de l’Atlantique, l’exigence du test de dépistage entraînera des retards de livraison et réduira le temps de pause dont les camionneurs ont besoin.

Il explique que les camionneurs étaient exemptés des tests à la frontière jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle consigne.

On a un gros pourcentage de nos camionneurs qui sont vaccinés, et il faut faire le test de dépistage quand même. Je ne comprends pas la logique. C’est certain que ça va causer des retards dans la chaîne d’approvisionnement. Une citation de :Jean-Marc Picard, directeur de l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique

Même si les tests n’ajoutent qu’une heure supplémentaire aux voyages, en raison des files d’attente, c'est suffisant pour retarder la livraison des marchandises, selon Jean-Marc Picard.

Tu arrives à Borden [au pont de la Confédération], il y a 50 camions en attente pour se faire tester, c’est du méchant délai, ça ! , insiste-t-il.

Le directeur de l’Association rappelle que les camionneurs sont des travailleurs essentiels et qu’environ 80 % des membres dans cette catégorie en Atlantique sont déjà vaccinés.

Selon Jean-Marc Picard, directeur de l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique, certaines compagnies de l’extérieur de la région atlantique pourraient mettre leurs trajets vers l’île en suspens, si les règles ne sont pas assouplies. Photo : Radio-Canada

Il ajoute que les camionneurs sont prudents durant les déplacements.

Nous sommes essentiellement dans nos camions 90 % du temps , déclare Jean-Marc Picard.

De la pression sur les professionnels

Selon Jean-Marc Picard, les camionneurs sont déjà soumis à des pressions assez importantes afin de respecter les délais de livraison.

Il explique que la montée du nombre de cas de COVID-19 dans la région atlantique crée une couche supplémentaire de stress.

Selon M. Picard, la multiplication des tests de dépistage pourrait ajouter une charge supplémentaire, et cela va pousser les gens à quitter l’industrie .

Il rappelle que le secteur doit composer avec une pénurie de main-d’œuvre.

On a de la misère à recruter des chauffeurs, puis là on les soumet à d’autres restrictions. Ça rend la vie un peu plus compliquée , affirme Jean-Marc Picard.

Selon lui, certaines entreprises de l’extérieur de la région atlantique pourraient suspendre leurs services à l’Île-du-Prince-Édouard si les règles ne sont pas assouplies.

J’espère qu’il ne manquera pas certains produits à l’île , dit-il.

Le directeur de l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique souligne que l’île est la seule province à obliger les camionneurs de se faire tester à la frontière.