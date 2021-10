Des Edmontoniens rejoignent l’effort de revitalisation des quartiers chinois canadiens

Le quartier chinois d'Edmonton fait face à de nombreux défis. Ses dirigeants se joignent à ceux des quartiers chinois de Calgary, Winnipeg, Vancouver, Montréal et Toronto pour demander de l'aide des gouvernements pour revitaliser et reconstruire ces communautés malmenées.

Le quartier chinois d’Edmonton, incapable de suivre la croissance de la ville, connaît des défis depuis longtemps. Toutefois, il a été plongé dans de plus grandes difficultés avec la construction du réseau de train léger qui le traverse, ainsi que la pandémie qui a entraîné la fermeture de plusieurs commerces.

L'appel à l'action se fait dans la foulée d'une augmentation d'actes haineux anti-asiatique.

Un rapport publié plus tôt cette année par le Conseil national des Canadiens chinois de Toronto a dénombré 1150 actes de racisme anti-asiatique au Canada depuis le début de la pandémie.

Les Chinois ont traversé une période difficile , lance Hon Leong, président de la Chinatown Transformation Collaborative Society d'Edmonton.

Rien que cette année, nous avons perdu 30 % de nos entreprises dans le quartier chinois. Une citation de :Hon Leong, président de la Chinatown Transformation Collaborative Society d'Edmonton

Hon Leong précise que le soutien de tous les ordres de gouvernement sera nécessaire.

Les dirigeants de la communauté chinoise avaient initialement prévu de demander aux candidats au Parlement à Ottawa d'approuver le plan national de reconstruction du quartier chinois pendant la campagne électorale fédérale.

Toutefois, selon Hon Leong, ces demandes n’ont pas été bien accueillies.

Hon Leong espère que plus de sensibilisation aux quartiers chinois mènera à davantage de communication avec les responsables gouvernementaux.

Nous espérons que ces membres du Parlement pourront approuver notre plan national pour reconstruire les quartiers chinois du Canada et diffuser l'enquête que nous avons et nous aider à recueillir un peu plus d'informations , dit-il.

Si l'on considère la situation [seulement] du point de vue municipal, on manque de vision à long terme , indique-t-il.

Revitaliser le quartier chinois

La Chinatown Transformation Collaborative Society d'Edmonton a été créée en 2018, dans le but de rajeunir le quartier chinois de la ville. Mais la pandémie a ralenti leurs efforts.

Hon Leong souligne que la communauté aimerait pouvoir réparer ses rues, avoir un quartier sécuritaire et avoir un endroit propice pour que les gens puissent faire des affaires.

L'organisme en est à sa troisième année du plan de revitalisation visant à accroître l’aspect touristique du quartier. Hon Leong indique qu’il est cependant difficile d’avoir des plans d’action lorsqu’ils sont modifiés sans consultation avec la communauté, comme ce fut le cas pour la Harbin Gate, la porte d'entrée du quartier chinois démantelée pendant la construction du train léger.

Le porte se trouve actuellement dans un entrepôt. Selon M. Leong, ce n'est pas la première fois qu'il y a un manque de communication entre la ville et la communauté chinoise.

Selon lui, 12 statues du zodiaque installées à Edmonton en 2008 ont effrayé quelques membres de la communauté en raison de leur taille et de leurs têtes ressemblant à des bêtes.

Il explique qu’il s’agissait initialement d’une installation artistique , mais que sans consultation avec la communauté locale, ce fut un désastre complet .

Avec les informations de Ishita Verma.