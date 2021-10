Pas de vaccination obligatoire chez les principaux employeurs privés du Nord de l’Ontario

La majorité des plus grands employeurs industriels du Nord de l'Ontario n'a pas de politique de vaccination contre la COVID-19, qu'il s'agisse du domaine des mines, de la foresterie ou de la transformation.

À Sault-Sainte-Marie, l’aciérie Algoma Steel n’oblige pas ses 2800 employés à se faire vacciner.

Même chose à Sudbury pour la société minière Vale et ses 4000 travailleurs, selon la section locale 6500 du Syndicat des Métallos.

Les employés de Vale à Sudbury n'ont pas à être vaccinés contre la COVID-19, selon leur syndicat. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Glencore, qui emploie environ 1000 personnes dans le Grand Sudbury, n’a pas non plus de politique de vaccination obligatoire.

Le président syndical des travailleurs de Glencore, Eric Boulay, affirme qu'il s'agit d'un enjeu controversé.

Certains sont pour et d'autres sont contre, et ils veulent que le syndicat se batte pour leur position, et ce sont deux points de vue différents. Une citation de :Eric Boulay, président de la section locale 598 d'Unifor

M. Boulay a déclaré qu'en plus des querelles entre les membres, la position pro-choix de sa section locale s'écarte de celle d'Unifor au niveau national qui souhaite que les vaccins contre la COVID-19 soient rendus obligatoires.

Nous encourageons tout le monde à se faire vacciner, mais il s'agit toujours de votre corps et vous avez toujours le droit de décider de ce qui y entre, et mettre votre emploi en jeu n'est pas raisonnable à nos yeux , affirme M. Boulay.

L'obligation de se faire vacciner est également rare dans l'industrie forestière du Nord de l'Ontario.

La section locale 1-2010 du Syndicat des Métallos affirme qu'aucun des 2 000 travailleurs forestiers qu'elle représente n'est tenu de présenter une preuve de vaccination.

Le syndicat de l'usine de papier Domtar à Espanola abonde dans le même sens.

Domtar, qui a notamment une usine de pâtes et papier à Espanola, n'exige pas la vaccination de ses employés. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

L'entreprise Eacom offre aux travailleurs de ses cinq scieries du Nord de l'Ontario une prime de 350 $ pour se faire vacciner, mais n'a pas l'intention de le rendre obligatoire.

Nous sommes toujours convaincus que la vaccination est la meilleure arme dont nous disposons, mais nous ne voulons pas forcer les employés , indique Jean Brodeur, directeur des relations publiques et des communications d’Eacom.

Il ajoute que l'accent est plutôt mis sur la prévention de la propagation par le lavage des mains, le port du masque et la distanciation physique.

Les chemins de fer sont une exception, car ils sont réglementés par le gouvernement fédéral.

Les libéraux comptent présenter un projet de loi exigeant des politiques de vaccination contre la COVID-19 dans ce secteur, tout comme pour les fonctionnaires.

Le Canadien National (CN) a déjà établi une politique selon laquelle les travailleurs non vaccinés seront renvoyés chez eux sans rémunération après le 1er novembre.

Nos membres sont très mécontents, à juste titre. Ils estiment que l'entreprise ne devrait pas avoir le droit de les obliger à se faire vacciner , explique Lyndon Isaak, président de la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada.

Nous sommes [inquiets]. Je pense que le CN est également inquiet. Il pourrait connaître une grave pénurie de main-d'œuvre le 1er novembre. Une citation de :Lyndon Isaak, président de la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada

Pas obligatoire pour plusieurs travailleurs essentiels

La plupart des travailleurs du commerce de détail, loués comme des héros de première ligne au début de la pandémie, ne sont pas tenus de se faire vacciner.

Les employés des épiceries ne sont pas en général obligés d'être vaccinés. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Tim Deelstra, porte-parole des sections 175 et 633 du syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, croit toutefois que la pandémie de COVID-19 demeure imprévisible.

La situation va changer et les employeurs vont commencer à prendre diverses décisions de leur propre chef.

M. Deelstra souligne que son syndicat, qui compte 70 000 membres dans tout l'Ontario, aimerait que le gouvernement provincial prenne l'initiative et établisse des règles pour protéger les travailleurs du secteur privé, et pas seulement ceux de la fonction publique.

