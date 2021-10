Louer sa piscine sur Internet? La pratique crée des remous

La popularité du site web Swimply, qui permet aux propriétaires de louer leur piscine à l'heure, a bondi l'été dernier dans le Grand Toronto.

Le nombre d'abonnés y est passé d'une dizaine en 2020 à près de 1000 en 2021, selon la compagnie, qui s'attend à ce que le nombre d'annonces augmente de trois à cinq fois l'été prochain.

Ces résidents peuvent obtenir de 15 $ à 150 $ l'heure en louant leur piscine, fait valoir le vice-président de Swimply, Sonny Mayugba. L'entreprise se garde une commission de 15 %.

Toutefois, la croissance du phénomène a aussi créé des remous à Toronto, menant aux plaintes de voisins.

C'est très, très épeurant. Il y a beaucoup de voitures et des gens qui traînent dans la rue, même le soir. Certains sont saouls et s'affaissent parfois sur la pelouse des voisins, y restant pendant des heures. Une citation de :Alina Dusa, résidente mécontente

Mme Dusa raconte que son mari et elle n'osaient même plus aller dans leur cour arrière l'été dernier tellement il y avait du bruit.

Même son de cloche de la part d'Ilesh Engineer, qui demande à la Ville de bannir carrément les locations de piscine de courte durée.

Je demande à la Ville et aux officiels concernés de faire quelque chose. Il faut mettre fin à cette pratique de façon permanente. Une citation de :Ilesh Engineer, plaignant

Encadrer la pratique?

Le conseiller municipal et maire adjoint Denzil Minnan-Wong ne va pas aussi loin, mais il veut que les fonctionnaires municipaux étudient la question au cours des prochains mois. Il a présenté une motion à ce sujet; le conseil municipal doit en débattre lundi.

Il raconte que plusieurs familles de son quartier n'ont pas pu profiter de leur cour arrière l'été dernier, parce que leur voisin louait sa piscine.

On doit s'attendre à une croissance importante de ce service l'été prochain, dit-il. Les prochains six mois sont donc le moment idéal pour évaluer cet enjeu et adopter une approche pour gérer la question l'été prochain.

Pour sa part, la compagnie Swimply affirme que 90 % de ses réservations viennent de parents cherchant à passer du temps en famille avec leurs enfants. M. Mayugba ajoute que l'entreprise est à l'écoute des plaintes des voisins dans le cas d'abonnés qui ne respecteraient pas les règles.

Nous avons eu quelques cas où les gens (...) prétendaient qu'ils allaient être deux, alors qu'ils étaient, en fait, dix. On règle ce genre de situation le plus rapidement possible , assure-t-il.

