Élections municipales : début du vote par correspondance

Plusieurs groupes d’électeurs peuvent voter par la poste à l’occasion des prochaines élections générales municipales du 7 novembre prochain, dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Parmi eux, on compte les personnes domiciliées dans un CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , une résidence pour personnes âgées reconnue par le ministère de la Santé et des Services sociaux, un hôpital ou un centre de réadaptation, ainsi que les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons de santé et les personnes dont l’isolement est recommandé ou ordonné par les autorités de santé publique.

De plus, le conseil municipal de Gatineau a adopté une résolution permettant aux électrices et aux électeurs âgés de 70 ans ou plus inscrits sur la liste électorale de la Ville de Gatineau de se prévaloir du vote par correspondance en formulant une demande auprès du bureau du président d'élection peut-on lire sur une page web de la ville de Gatineau, dédiée au processus électoral.

Pour se prévaloir du vote par correspondance, l'électeur rencontrant l'une ou l'autre des conditions énoncées devra être inscrit sur la liste électorale et avoir fait une demande, verbale ou par écrit, de vote par correspondance au bureau du président d'élection au plus tard le 27 octobre 2021.

La période de vote par correspondance va du 4 octobre au 5 novembre 2021, à 16 h 30.

Il incombe à l'électeur de s'assurer que son bulletin soit reçu au bureau du président d'élection avant 16 h 30, le 5 novembre, autrement il sera annulé.

Pour plus d’informations sur cette option de vote ou pour faire une demande auprès du bureau du président d’élection, veuillez consulter la page web de la ville de Gatineau  (Nouvelle fenêtre) .