Recherche équipe municipale désespérément à Lotbinière

À l’issue du dépôt des candidatures qui a eu lieu vendredi, partout au Québec, personne ne s’est présenté pour devenir le prochain maire de cet endroit de Chaudière-Appalaches et un seul citoyen s’est manifesté pour combler un des six postes de conseillers municipaux.

Lotbinière et ses quelque 800 habitants se retrouvent dans une situation inédite. L’équipe municipale actuelle est donc contrainte de rester en poste dans un délai maximum de quatre mois, le temps d’organiser une nouvelle élection.

Si rien ne change à ce moment-là, Élection Québec renseigne que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation devra décider s'il ordonne le recommencement des procédures selon les règles qu'il fixe ou s’il nomme une personne pour occuper le poste [de maire et de ses conseillers] .

Jean Bergeron, le maire sortant, ne pensait pas voir un tel cas de figure. Je suis très, très surpris. Je m’attendais à des dépôts de dernière minute, confie-t-il.

Après avoir été maire de Lotbinière pendant 16 ans, Jean Bergeron souhaite davantage se consacrer à sa famille. Photo : Radio-Canada

Une grosse côte à monter

Même étonnement pour Philippe Jean, conseiller municipal depuis neuf ans. Il espérait qu’en cédant sa place, cela amènerait du sang neuf à la mairie, des jeunes et des femmes notamment.

Ces derniers temps, il avait tenté de convaincre des habitants de la municipalité de faire le saut en politique. Il se pose beaucoup de questions.

Est-ce que les gens ont peur de se présenter? Est-ce que les gens sont désengagés? Pourtant les gens viennent nous voir. Les gens nous posent des questions. Ils ont des attentes. Parfois, ils critiquent. Ils ne comprennent pas les décisions. Je pensais donc qu’ils avaient un intérêt pour la chose municipale.

D’un autre côté, ces deux élus peuvent comprendre les hésitations des gens. Siéger à la mairie n’est pas de tout repos. Cela demande du temps et de l’engagement personnel, concèdent-ils.

Pour quelqu’un qui n’a aucune compréhension préalable du monde municipal, c’est une grosse côte à monter. Moi, ça fait neuf ans que je suis conseiller et y a seulement maintenant des affaires que je commence à comprendre: qui a le droit de faire quoi, c’est quoi exactement le rôle du conseil.

La peur de la chicane

On a toujours été très transparents. On n’a pas caché qu’on avait fait face à de grands défis dans le dernier mandat, entre autres avec la pandémie. Peut-être que ça, ça fait peur un peu , se hasarde Jean Bergeron.

Celui-ci avance une autre hypothèse. Aussi le phénomène des réseaux sociaux qu’on ne vivait pas autant avant et qui est de plus en plus présent. C’est pas facile d’être un élu en 2021. Faut être capable de prendre la critique, faut être capable d’en retirer ce qui est constructif pour la suite.

Philippe Jean le rejoint sur ce point. Les gens ont peur de la chicane. C’est sûr, on n’est pas tout le temps d’accord. Des fois, y a des dossiers plus chauds. Mais la chicane, y en a très peu. C’est pas le plus gros des dossiers.

Sylvain Pillenière est le seul conseiller qui siège présentement à vouloir poursuivre l’aventure. En l’absence d’autres candidats à affronter, il a été élu, vendredi, par acclamation.

Sylvain Pillenière est le seul membre du conseil municipal de Lotbinière à s'être représenté pour poursuivre son mandat. Faute de candidats, il a été élu par acclamation. Photo : Radio-Canada

Maire? Un jour, peut-être...

Il entame donc un troisième mandat. Il souhaite contribuer à développer Lotbinière.

Ici, c’est super beau. On est à mi-chemin entre Trois-Rivières et Québec. On a le fleuve derrière nous. C’est la campagne, c’est la tranquillité.

Un jour peut-être, il essayera de devenir maire. Maintenant, il lui semble que c’est prématuré.

J’ai deux entreprises, je fais aussi partie du conseil d’administration de la Chambre de commerce. J’ai beaucoup de choses à côté. Si je me présente comme maire, c’est pour me concentrer à 100 %.

Ce qu’il n’a pas le temps de faire en ce moment. Lotbinière fait partie des 11 endroits au Québec qui n'ont reçu aucune candidature pour remplacer le maire sortant.

Avec les informations de Félix Morrissette-Beaulieu