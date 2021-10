La Ville de Vancouver ordonne qu’un espace de travail soit retiré d’un petit terrain

L’entreprise Lanefab, spécialisée dans la construction de maisons de ruelles, avait récemment acheté le terrain de 3 m de large et 60 m de long au prix de 220 000 $. Situé sur la rue William, le terrain est entouré de propriétés dont les dimensions sont sept fois plus importantes.

Cela nous a attiré l’attention parce qu’on a toujours été intéressé par les petits espaces , explique Bryn Davidson, le copropriétaire de Lanefab.

Les nouveaux propriétaires ont alors érigé une clôture, obtenu un permis électrique et commencé la construction d’un petit bureau mobile. Cependant, la Municipalité a souligné qu'un tel espace de travail ne peut être érigé uniquement si une maison se trouve également sur le terrain.

Ils ont envoyé une lettre à notre avocat pour dire qu’il fallait retirer l'espace de travail dans les 60 jours, explique M. Davidson. C’est frustrant qu’ils mettent tant d'efforts pour nous ennuyer à propos d’un bureau de 9 m carrés sur un terrain minuscule.

La Ville a indiqué à CBCCanadian Broadcasting Corporation que l'espace de travail avait été construit sans permis. Elle souligne aussi que le bureau ne peut être bâti que s’il est rattaché à une des deux propriétés à ses côtés.

M. Davidson envisage désormais de vendre l'espace de travail à quelqu’un qui partirait avec. Il pourrait aussi l’installer sur une remorque et le bureau deviendrait alors un véhicule et non plus un bâtiment.