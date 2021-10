Procès de Patrik Mathews aux États-Unis : la poursuite demande 25 ans de prison

Les procureurs américains demandent une peine de prison de 25 ans pour Patrik Mathews, un ex-réserviste des forces armées canadiennes et néonazi présumé, qui a été arrêté aux États-Unis en 2019.

Selon les procureurs, le Manitobain Patrik Mathews et son co-accusé Brian Lemley, qui est Américain, se sont alliés pour fomenter une guerre civile qui aurait décimé les minorités ethniques et soumis les femmes .

Dans un document de 45 pages portant sur la condamnation recommandée, et déposé devant un tribunal américain la semaine dernière, la poursuite note que les deux accusés se sont organisés et se sont alliés à d’autres , et qu’ils ont étudié la violence, testé leurs compétences avec des armes et fait des réserves de munitions .

La poursuite a déposé des douzaines de documents et de pièces à conviction pour appuyer cette recommandation, dont des enregistrements audio et vidéo et des transcriptions qui révèlent l’ampleur de la preuve contre les deux hommes.

Des documents de la défense ont aussi été remis à la cour jeudi, mais sont sous scellés. Aucun des avocats n’a pu être joint pour commenter.

En juin, Patrik Mathews, 28 ans, a décidé de plaider coupable de certains chefs d’accusation portés contre lui dans les États du Maryland et du Delaware. Il a admis avoir possédé et transporté des armes à feu dans l’intention de commettre un crime, ainsi que d’avoir détruit un téléphone cellulaire pour faire entrave à une enquête fédérale.

Brian Lemley, un vétéran de l’armée américaine ayant servi en Irak, a plaidé coupable à des accusations de transport illégal d’armes à feu et d’entrave à la justice.

Un troisième accusé, William Garfield Bilbrough IV, a déjà écopé de cinq ans de prison. En décembre dernier, il a plaidé coupable d'avoir aidé Patrick Mathews à entrer illégalement aux États-Unis en 2019.

Une enquête du FBI

Patrik Mathews a été publiquement identifié comme un recruteur du groupe néonazi The Base au cours de l’été 2019, à la suite d’une enquête du journaliste du Winnipeg Free Press, Ryan Thorpe.

Selon les documents de la cour, quand la Gendarmerie royale du Canada a exécuté un mandat de perquisition dans la maison de Patrick Mathews à Beauséjour, le 19 août 2019, elle a trouvé, dans une poubelle, une liste manuscrite de tueries de masse avec des détails portant sur l’année, le nombre de morts et si le tueur était ou non sous médication.

La note manuscrite trouvée par la Gendarmerie royale du Canada dans la maison de Patrick Mathews à Beauséjour, dressant une liste de tueries de masse. Photo : document juridique du procureur américain

Patrick Mathews a ensuite disparu pour réapparaître aux États-Unis. Les documents de la cour indiquent qu’il a rencontré Brian Lemley et William Bilbrough dans le sud du Michigan.

Autour du 1er septembre 2019, Brian Lemley a publié un message sous le pseudonyme Cantgoback , avisant d’autres membres de The Base que l’objectif avait été atteint .

Ce message de Brian Lemley publié sous le pseudonyme « Cantgoback » avise d’autres membres de The Base que « l’objectif a été atteint ». Photo : document juridique du procureur américain

Patrik Mathews a ensuite été ajouté au groupe de discussion, sous le sobriquet de PunishedSnake1488 .

Patrik Mathews, Brian Lemley et d’autres membres de The Base ont participé à un camp d’entraînement en Georgie à compter du 14 septembre 2019, au cours duquel ils ont eu une formation tactique et ont pris part à des exercices de tir. Brian Lemley avait déjà été identifié comme un participant à un camp précédent.

Dans cette image, Patrik Mathews est vêtu d'une chemise hawaïenne, un vêtement que portent souvent les nationalistes blancs qui souhaitent l’effondrement du gouvernement des États-Unis, qu’ils surnomment « Bougalou ». Photo : document juridique du procureur américain

En octobre 2019, à la fin d’un camp d’entraînement auquel participait un agent secret du FBIFederal Bureau of Investigation , des membres se sont photographiés portant de l’équipement tactique et des cagoules. Les photos ont ensuite été utilisées dans les outils de propagande de The Base, un groupe qui promeut l’usage de la violence pour précipiter la chute du gouvernement américain.

En novembre de la même année, Patrick Mathews et Brian Lemley ont trouvé un appartement à Newark dans le Delaware, où les agents du FBIFederal Bureau of Investigation ont exécuté un mandat d’enquête furtive.

Les agents ont notamment trouvé des dépliants de propagande de The Base et des vidéos montrant Patrik Mathews épousant un langage violent, antisémite et raciste .

Une vidéo datée du 13 novembre 2019 le montre disant que les manifestants antifascistes devraient devenir des cibles d’ assassinats .

Patrick Mathews y déplore que ces militants fassent passer les néonazis pour l’incarnation du diable. Ils veulent des méchants, ils peuvent en avoir, dit-il. Nous allons leur donner des suprémacistes blancs, puisque c’est ce qu’ils veulent. Donnons-leur ce qu’ils veulent. Donnons-leur ce qu’ils méritent.

D’autres vidéos parlent de tuer des gens pour le bien du mouvement . L’une d'entre elles montre Patrik Mathews portant un masque à gaz pour tenter de modifier sa voix.

Une vidéo déposée en preuve au procès de Patrik Mathews le montre portant un masque à gaz pour modifier sa voix. Photo : document du procureur américain

En décembre 2019, le FBIFederal Bureau of Investigation a reçu l’autorisation de la cour pour installer dans l'appartement qu'il partageait avec Brian Lemley une caméra de télévision en circuit fermé et des microphones.

Les agents ont capté des conversations où il est question d’actes de terrorisme en lien avec un rassemblement prévu en Virginie en janvier 2020.

Ils y évoquent le meurtre d’un agent de police et du président de la Chambre des représentants de l’État de Virginie. Les deux hommes ont partagé ces plans avec d’autres membres de The Base.

Le 6 janvier 2021, le FBIFederal Bureau of Investigation a arrêté Patrick Mathews et Brian Lemley. Avant de se rendre, les deux hommes ont détruit leurs téléphones portables et les ont jetés dans les toilettes.

Saisie d'armes dans l'appartement de Patrik Mathews aux États-Unis. Photo : document juridique du procureur américain

Dans les jours qui ont suivi, les autorités de la Georgie et du Wisconsin ont arrêté quatre autres hommes associés à The Base.

Ce sont des terroristes domestiques

Les accusations portées à l’encontre de Patrik Mathews et Brian Lemley ne sont pas liées au terrorisme comme tel, mais les procureurs demandent qu’elles soient renforcées par des notions de terrorisme, pour qu’elles puissent aboutir à une peine de prison plus longue.

Toutes les offenses commises avaient pour but de promouvoir le terrorisme, qui est un crime fédéral aux États-Unis, écrit la poursuite pour justifier la peine demandée, soit 25 ans de prison suivi par trois années de libération supervisée.

La poursuite affirme par ailleurs que les accusés posent un risque sévère à la sécurité publique. Ce sont des terroristes domestiques et leur peine devrait en tenir compte .

Patrik Mathews et Brian Lemley vont connaître leur peine au Maryland le 28 octobre.

Patrik Mathews fait face à d’autres accusations en Georgie, pour avoir participé à la décapitation d’un animal pendant un entraînement paramilitaire.