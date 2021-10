La Halte des pèlerins fait appel à des bénévoles pour les vendanges

Les bénévoles étaient invités à amener leurs sécateurs au vignoble pour faire l'autocueillette de 20 à 22 tonnes de raisins.

Les apprentis devaient d'abord recevoir une formation pour ne pas endommager les plants. Pour la première fois, France Gosselin participe aux vendanges. À peine commencée, l'expérience est déjà réjouissante pour la dame qui, dit-elle, profite d'une véritable thérapie. On chantonne, on pense à rien. On regarde le soleil, les belles couleurs d'automne. C'est super , décrit-elle.

La Halte des pélerins a fait appel à des bénévoles pour récolter les raisins. Photo : Radio-Canada

Les bénévoles ont l'occasion de voir le vignoble à son meilleur. La copropriétaire de la Halte des pèlerins, Geneviève Chabot souligne que malgré les défis la saison est exceptionnelle.

La dernière fois qu'on a vu une belle récolte comme ça, c'est en 2012. Ça fait déjà 9 ans. Je vous dirais qu'il y a toutes les raisons de célébrer. Une citation de :Geneviève Chabot, copropriétaire de la Halte des pèlerins

Selon les deux propriétaires, le contraste est frappant en comparant cette saison à la récolte de 2020. L'an passé, on a gelé, donc, on n'avait pas beaucoup de récolte. On l'a fait avec notre main-d'œuvre interne , explique Marco Corbin.

Le début de la saison 2021 s'est aussi amorcé difficilement avec un gel printanier qui a soulevé des craintes. On a eu trois nuits de gel assez intenses. On a fait 2 500 feux. On a travaillé comme des fous, mais on a réussi à sauver 100 pour cent de la récolte, ce qui est vraiment un miracle en soi , décrit Geneviève Chabot.

Une récolte aux profits du Club Rotary

Les copropriétaires ont ainsi décidé de faire profiter la communauté de cette récolte exceptionnelle. Ce sont 35 sous par kilogramme de raisins vendus seront remis au Club Rotary de Sherbrooke, dont M. Corbin est le président cette année.

L'organisme a pour mission d'assurer le respect des normes d'éthiques dans les milieux de travail. Plus de 10 000 dollars devrait être remis à l'organisme pour lui permettre de poursuivre sa mission.

Avec les informations de Jean Arel