Une collision entre un automobiliste et un original fait un blessé, à Saint-Fabien

Une collision entre un automobiliste et un orignal, survenue dimanche soir, a fait au moins un blessé grave à Saint-Fabien.

L'accident est survenu vers 18h50 sur la route 132, selon la Sûreté du Québec, qui ne dispose que de très peu d'informations pour le moment.

On ne sait pas combien de personnes étaient à bord du véhicule, pour le moment. Ce qu'on sait, c'est qu'au moins une personne a subi des blessures sérieuses et on craint pour sa vie , affirme de la SQSûreté du Québec , Marythé Bolduc.

