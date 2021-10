Le vaccin pour les enfants, lueur d’espoir pour les parents

Ce nombre inquiète des parents.

Bamidèle Sanusi pense par exemple que les écoles devraient prendre les précautions nécessaires pour qu’elles soient des endroits sécuritaires .

Mais d’après certains experts, l’augmentation des cas de COVID-19 en milieu scolaire était attendue.

Bamidèle Sanusi pense que les écoles doivent s'assurer qu'elles sont un milieu sécuritaire au cours de cette quartrième vague. Photo : Radio-Canada

Puisque de nombreux enfants d'âge scolaire ne sont pas encore admissibles à la vaccination, ils sont une bonne cible pour cette quatrième vague qu’on associe au variant Delta, rappelle le microbiologiste médical à l’Hôpital Saint-Boniface, Philippe Lagacé-Wiens.

La meilleure chose qu’on peut faire pour nos enfants maintenant, c’est de se faire immuniser. Tous les parents et les jeunes qui sont admissibles [devraient se faire vacciner], c’est vraiment critique , dit-il.

D’autres parents attendent impatiemment de pouvoir faire vacciner leurs enfants de moins de 12 ans.

On a juste hâte que les vaccins sortent pour que nos enfants soient protégés dans tous les milieux , dit ainsi une mère, Mélanie Dheilly.

Santé Canada a confirmé que Pfizter-BionTech lui a présenté des données initiales de ses premiers tests pour qu'elle puisse les examiner.

Pfizter-BionTech compte présenter une demande d’approbation du vaccin d'ici la fin du mois d'octobre.

Cette nouvelle est un soulagement pour le Dr Lagacé-Wiens.

Le docteur Philippe Lagacé-Wiens est microbiologiste médical à l'Hôpital Saint-Boniface. Photo : Gracieuseté Philippe Lagacé-Wiens

Ça va vraiment changer la dynamique, dit-il, parce que, comme vous le savez, il faut vraiment que 80 à 90 % de la population soit immunisée pour bien contrôler la COVID-19, et on ne peut pas obtenir ça sans que ce groupe d’âge soit immunisé.

Mais une fois approuvé, il faudra convaincre les parents hésitants à faire vacciner leur enfant. Dans la région sanitaire de Santé Sud, les cas dans les écoles sont plus élevés et une partie de la population est plus réfractaire à la vaccination, si bien que cette région est celle où la province recense le plus de nouveaux cas quotidiens depuis quelque temps, ce qui inquiète les autorités sanitaires.

Pour sa part, le Dr Lagacé-Wiens reste confiant. Il explique que les données préliminaires du vaccin pour les moins de 12 ans montrent qu’il y a très peu d'effets secondaires et que les enfants vaccinés auront un bon niveau d'anticorps pour les protéger contre le coronavirus.

Les parents, dit-il, n’ont pas à craindre des effets négatifs du vaccin contre la COVID-19 chez leurs enfants.

Avec des informations de Chantallya Louis