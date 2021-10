Gestion de la COVID-19 : que dit vraiment la Charte des droits et libertés?

Les opposants aux passeports vaccinaux qui défilent chaque samedi en Alberta clament souvent que ces mesures sont une entorse aux libertés qui leur sont garanties par la Charte canadienne.

Des experts doutent toutefois que les tribunaux jugent en leur faveur en dehors de certaines circonstances qui incluraient, par exemple, l’accès à l’emploi.

D’un autre côté, le gouvernement albertain, qui s’est efforcé de ménager ces libertés et qui a tardé à implanter des restrictions, se fait accuser d’avoir enfreint les droits à la vie et à la sécurité de la population. Ce type de jugements a cependant peu de précédents.

Voici quelques aspects de la Charte qui pourraient aider ou nuire à de tels recours judiciaires des deux côtés du débat sur les restrictions sanitaires.

La Charte des droits et libertés fait partie de la constitution canadienne depuis 1982.

Contrairement à ce que pensent certains, elle ne s’applique pas à tout ce qui se passe au Canada.

Seuls les gouvernements, leurs agents et leurs lois y sont soumis.

C’est une façon de pouvoir demander des comptes à l’État pour des lois ou des décisions qui peuvent être oppressives , explique Carissima Mathen, professeure en droit constitutionnel à l’Université d’Ottawa.

Ainsi, une entreprise qui demande à ses employés d’être vaccinés ne peut pas être poursuivie en vertu de la Charte.

Par contre, si cela est fait en raison d’une règle gouvernementale, l’employé pourrait essayer de s’en prendre directement au gouvernement.

L’article 7 de la Charte est un de ceux qui sont le plus fréquemment cités par les opposants aux restrictions sanitaires et aux passeports vaccinaux, parce qu’il protège le droit à la liberté individuelle.

Il comporte toutefois une limitation importante, précise la professeure de droit de l’Université de Calgary Jennifer Koshan, celle des principes de justice fondamentale.

Cela signifie qu’il interdit les atteintes à la liberté qui sont excessives, arbitraires ou disproportionnées.

En Alberta, le gouvernement provincial a donné le choix aux entreprises qui offrent des services non essentiels : elles peuvent exiger une preuve vaccinale de leurs clients, ou encore se plier à plusieurs restrictions comme des limites à leur capacité d’accueil et la fermeture de leurs salles à manger.

La Ville de Calgary, en revanche, ne leur laisse pas le choix. Un règlement municipal oblige toutes les entreprises non essentielles à demander des preuves de vaccination à leurs clients.

Jennifer Koshan croit qu’un client aurait peu de chance de convaincre la cour que ces exigences sont arbitraires ou excessives.

Ni le règlement de Calgary ni la règle provinciale ne demandent aux entreprises de vérifier le statut vaccinal de leurs employés.

Certaines entreprises privées ont décidé de la faire quand même, mais elles ne sont pas soumises à la Charte.

Il en va autrement des employeurs du secteur public.

La Ville de Calgary et la Ville d’Edmonton demandent que leurs employés soient vaccinés contre la COVID-19. C’est aussi le cas de Services de santé Alberta.

Ces employés peuvent toujours refuser de se faire vacciner et choisir d’aller travailler ailleurs, certes, mais c’est un choix lourd de conséquences.

Selon Carissima Mathen, ils auraient donc peut-être de meilleurs arguments que les autres à faire valoir en cour.

La question devient est-ce quand même une forme de coercition, même si c’est indirect , dit-elle.

Elle souligne toutefois que même si l’accès à l’emploi est en partie garanti par la loi, l’accès à un emploi précis ou un domaine spécifique ne l’est pas.

Il faudrait un argument plus vaste qui n’est pas lié à la volonté de travailler dans un endroit en particulier , dit-elle.

Certaines contestations constitutionnelles des restrictions pourraient également se baser sur l’article 15, qui interdit la discrimination.

Pour s’en prévaloir, il faut prouver un lien entre la politique gouvernementale contestée et une des caractéristiques protégées par la Charte, telle que l’âge, l’origine ethnique ou la religion.

Ça ne peut pas juste être que tu es traité différemment parce que tu ne veux pas te faire vacciner , explique Carissima Mathen.

Le règlement calgarien et les mesures provinciales sur les preuves vaccinales comportent des exceptions pour les personnes qui ont une raison médicale de ne pas être vaccinées.

Les enfants qui ne peuvent pas encore être vaccinés sont également exemptés.

Les vaccins sont par ailleurs gratuits et le gouvernement met des mesures en place pour les rendre accessibles à tous.

1 La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.