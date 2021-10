Gagner moins et être heureuse dans son travail

Juin 2020, Lise Le Guellec s’inscrit à la formation accélérée offerte par le gouvernement Legault pour devenir préposée aux bénéficiaires. Une fois son stage dans un CHSLD terminé, elle choisit plutôt de se tourner vers une résidence pour personnes âgées atteintes d’Alzheimer, un organisme à but non lucratif. Résultat : elle renonce à une bourse de 9000 dollars et voit son salaire passer de 25 à 15 dollars de l’heure.