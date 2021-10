42 ans de mariage et une élection municipale

Michel Rheault et Josée Croteau sont mariés depuis 42 ans. S’ils pensent tout connaître l’un de l’autre, ils pourraient découvrir une toute nouvelle facette de leur union, le 7 novembre prochain, alors qu’ils sont tous deux candidats aux élections municipales à Sainte-Thècle.

Josée Croteau convoite pour sa part un poste de conseillère tandis que Michel Rheault, lui, brigue la mairie pour une seconde fois.

En 2017, je suis arrivé deuxième avec 93 voix de différence avec le maire Vallée , explique celui qui tente à nouveau de déloger Alain Vallée, maire de la municipalité depuis 14 ans.

S’il salue l’héritage politique de son adversaire, M. Rheault estime qu’un changement de gouvernement s’impose pour dynamiser la ville et attirer de nouveaux entrepreneurs.

Lorsque c’est toujours la même gang ensemble, il y a une cohésion qui se fait. Tandis qu’avec de nouveaux conseillers, il va y avoir un plus grand défi et de nouvelles idées seront apportées. Une citation de :Michel Rheault, candidat à la mairie de Sainte-Thècle

Michel Rheault est un ancien policier de la GRC, tandis que sa femme, Josée Croteau, est une infirmière à la retraite.

Tous deux voient cette course électorale comme une suite logique à leur implication communautaire.

Ce qui m’intéresse, c’est tout ce qui est santé des gens et tout ce qui est démunis et handicapés. Le deuxième [enjeu], c’est l’environnement, donc la protection des cours d’eau et des forêts. Une citation de :Josée Croteau, candidate au poste de conseillère municipale de Sainte-Thècle

Séparer la vie politique du couple

Le couple assure qu’il ne se présente pas comme une équipe et que leur mariage n’impacterait pas leur prise de décisions s’ils venaient à remporter chacun leur siège respectif.

C’est sûr que j’ai de l’attachement, c’est mon mari, admet toutefois Josée Croteau. Mais quand je suis dans mon rôle de conseillère, je suis dans mon rôle de conseillère .

Le candidat à la mairie voit d’ailleurs leur union comme un avantage, car il pourrait valider ses idées auprès de son épouse et bénéficier de critiques constructives.

Ma femme va pouvoir me dire ‘’oui ça a du bon sens ou non ça n’a pas de bon sens’’. Je vais lui demander pourquoi, on va pouvoir en discuter ensemble. Une citation de :Michel Rheault, candidat à la mairie de Sainte-Thècle

Les deux candidats savent cependant que certains dossiers risquent de susciter des tensions au sein du conseil municipal et s’attendent déjà à être parfois en désaccord.

Ça se peut que je me couche sur le fauteuil avec le chien, mais on va trouver un terrain d’entente ça c’est certain , lance Michel Rheault en riant.

Avec les informations de Jacob Côté