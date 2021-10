Joyce Echaquan: les réactions sont nombreuses sur la Côte-Nord

La femme atikamekw de 37 ans est morte l’an dernier au Centre hospitalier régional de Lanaudière. Peu avant son décès, la mère de famille de Manawan s’est filmée de son lit d’hôpital alors que deux employées proféraient des insultes à son encontre.

Le gouvernement du Québec devrait reconnaître l'existence du racisme systémique . Voilà l'une des conclusions du rapport de la coroner Géhane Kamel.

Est-ce qu'on peut prendre le temps de s’asseoir et de se dire qu'il s’est passé quelque chose d’important, qu'il y a une femme qui est décédée dans des circonstances horribles et atroces? , questionne la directrice du Centre d'hébergement Tipinuaikan, Emilie Martineau Legault.

Le Centre accueille des victimes de violence familiale principalement issues des Premières Nations. Trop souvent, ils doivent encore faire face à des embûches insurmontables. C'est ce qui lui fait dire que le dépôt du rapport sur la mort de Mme Echaquan ne règlera pas tout, loin de là.

J’appelle à des endroits et on me dit qu’on ne veut plus d’Innus dans les appartements…Pourquoi?

Une citation de :Emilie Martineau Legault, directrice du Centre d'hébergement Tipinuaikan