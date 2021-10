Initiation au canicross à Saguenay

Depuis le début de la pandémie, l'adoption d'animaux domestiques a littéralement explosé et avec le retour progressif au travail en présentiel, les propriétaires de chiens sont à la recherche d'activités leur permettant de bouger avec leur animal de compagnie.

Le canicross permet aux chiens et aux humains de garder la forme.

Pour faire du canicross, on a besoin seulement d'un petit équipement de base et des bons souliers. Ensuite on part avec notre chien.

Une citation de :Fanny Mahingan Peltier, éducateur canin