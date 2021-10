L’activiste Ralph Nader en conférence virtuelle avec des étudiants de l’U. de Regina

Le quadruple candidat à la présidence américaine, l'avocat et environnementaliste, Ralph Nader offrira un séminaire virtuel le 7 octobre en collaboration avec l'Union des étudiants de l'Université de Regina.

Ralph Nader a régulièrement placé la justice sociale au cœur de sa démarche. Il a notamment défendu les consommateurs et a fondé plusieurs organisations, dont le Center for Study of Responsive Law.

Le directeur général de l'Union des étudiants de l'Université de Regina, Mohammad Akbar, a dit être impatient d'entendre Nader parler de tout, de la sécurité automobile à la sécurité alimentaire.

Nous avons pensé que ce serait un bon point de départ pour que la communauté s'intéresse vraiment au travail que les étudiants peuvent et devraient faire, et qu'elle apprenne les différentes stratégies que nous pouvons utiliser : du lobbying à la rédaction de rapports de recherche, en passant par l'engagement avec le public et la construction d'une citoyenneté active , a-t-il mentionné.

Ralph Nader a avancé trois raisons pour lesquelles il est important pour lui de s’adresser aux étudiants, lors d'une entrevue à CBC. Selon lui, ils ont le plus grand intérêt pour l'avenir, ils sont proches du sommet de leur idéal et ils peuvent encore acquérir des compétences citoyennes.

Par ailleurs, il a souligné qu'il est essentiel pour eux de rester optimistes, même lorsqu'ils s'attaquent à des problèmes qui peuvent sembler insolubles.

M. Nader a déclaré que l'histoire de la justice dans le monde a souvent commencé avec une seule personne.

Les gens ont besoin qu'on leur rappelle cela et qu'on le leur enseigne lorsqu'ils sont à l'école dans le cadre d'un cours de formation civique.

Nader s'est fait connaître dans les années 60 après avoir publié Unsafe at Any Speed, qui critiquait le bilan sécuritaire des constructeurs automobiles américains.

Selon lui, plusieurs défis auxquels le monde est actuellement confronté, tels que le changement climatique et la polarisation, sont le résultat de la suprématie des entreprises.

Ce qui devrait donner de l'espoir aux élèves, c'est qu'il y a énormément de gratification dans la vie quand on a un but moral, quand on [voit] la justice comme la grande œuvre de l'humanité.

Le public est invité à assister au séminaire virtuel qui nécessite une inscription préalable.

Avec les informations de Candica Lipski