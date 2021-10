Les Blue Jays ratent les séries in extremis

En dépit d'une écrasante victoire de 12-4 contre les Orioles de Baltimore lors du dernier match de la saison régulière, les séries éliminatoires ont échappé aux Blue Jays de Toronto dimanche. Des victoires des Yankees de New York et des Red Sox de Boston les ont exclus du portrait des séries.

New York l'a emporté par un maigre point sur les Rays de Tampa Bay alors que les Red Sox ont complété une remontée de six points dans la capitale fédérale américaine pour battre les Nationals de Washington 7-5.

Toronto conclut donc le calendrier régulier à une seule victoire de New York et Boston, avec un dossier de 91 victoires et 71 revers.

Rappelons que les Blue Jays ne pouvaient pas se qualifier directement pour les séries, dimanche. L'équipe pouvait, au mieux, égaler les Yankees ou les Red Sox, moyennant un revers d'une de ces équipes et une victoire à Toronto.

Un match à sens unique

Vladimir Guerrero fils a frappé son 48e circuit de la saison, dimanche. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

À Toronto, les Blue Jays n'ont pas laissé la moindre chance aux Orioles.

George Springer, le premier frappeur à s'élancer pour Toronto dans le match, a cogné un coup de circuit d'emblée. Marcus Semien et Bo Bichette ont tour à tour croisé le marbre par la suite grâce à des simples de leurs coéquipiers.

À son deuxième tour au bâton, Vladimir Guerrero fils a enchanté les quelque 30 000 spectateurs réunis au Centre Rogers avec sa 48e longue balle de la saison. Il s'agit par ailleurs d'une nouvelle marque dans les Ligues majeures (MLB) pour un joueur âgé de 22 ans et moins.

Tyler Nevin a inscrit les Orioles au pointage en début de troisième manche avec son premier circuit dans la MLB.

George Springer est revenu à la charge en fin de 3e alors que les sentiers étaient remplis. L'homme de 150 millions de dollars des Blue Jays a catapulté l'offrande d'Eric Hanhold de l'autre côté de la clôture pour signer le 6e grand chelem de sa carrière.

Hyun-Jin Ryu a lancé cinq manches pour mériter une 14e victoire cette saison. Quatre autres lanceurs se sont partagés le travail à partir de la 6e manche.

Les Torontois terminent leur saison en balayant leur série de trois duels face aux Orioles, mais cela n'aura pas été suffisant en fin de compte.

Ils terminent la campagne avec un dossier de 91 victoires et 71 défaites, bon pour le 6e rang dans la Ligue américaine.

Une bonne partie de leur saison s'est déroulée aux États-Unis, en raison des restrictions aux frontières. L'organisation a obtenu l'autorisation de revenir jouer au Canada à partir du 30 juillet.

À l'orée des séries éliminatoires, les Yankees et les Red Sox s'affronteront mardi.