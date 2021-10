La Nation dénée veut que l’argent consacré au logement soit versé aux communautés

Le chef national des Dénés, Norman Yakeleya, dit vouloir une approche qui permette plus facilement aux Autochtones de devenir propriétaires de leurs maisons.

Nous ne sommes pas heureux de l’approche du gouvernement territorial , explique-t-il. Nous ne voulons pas que le gouvernement soit propriétaire. Les gens veulent vivre dans leurs propres maisons.

Cette demande s’inscrit dans une stratégie de logement développée par le comité des chefs de la Nation.

La stratégie en question vise à mettre les leaders dénés au premier plan des discussions sur le logement, à former de jeunes Dénés à la construction et à l’entretien de maisons et à s’assurer que les besoins des Autochtones en matière de logement soient pourvus d’un financement adéquat.

Nous voulons exercer notre leadership lorsqu’il est question de financement aux Territoires du Nord-Ouest et nous martelons que cela doit passer par un financement direct aux Premières Nations , ajoute le chef Yakeleya.

Selon lui, des discussions en ce sens sont en cours avec la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest (NWTHC).

Du côté de la société, le directeur des politiques et des communications, Ben Fraser, explique par courriel qu’il s’attend à ce que le gouvernement fédéral finance directement les gouvernements autochtones et que des annonces ont déjà été faites.

La NWTHC soutient les initiatives qui aident à loger les habitants des T.N.-O. en collaboration avec les gouvernements autochtones et d’autres partenaires en vue de répondre à la crise du logement , écrit-il.

L’exemple des sinistrés de Fort Simpson

La reconstruction des maisons des sinistrés des inondations du printemps à Fort Simpson et à Jean Marie River, qui pourrait s’étirer jusqu’en 2022, montre avec vigueur qu’il y a quelque chose qui fonctionne terriblement mal dans le système, cite le chef Norman Yakeleya.

Il pense, entre autres, à une aînée de Jean Marie River qui vit dans une résidence de soins de longue durée de Fort Simpson depuis des mois parce que sa maison a été détruite dans par les inondations.

Ça me brise le coeur de voir ces membres de nos communautés qui ne demande qu’à pouvoir vivre dans leur propre maison avec leurs enfants et petits enfants , dit-il.

Il déplore que le gouvernement territorial ait refusé de recourir aux maisons préfabriquées d’une entreprise avec laquelle la Nation fait affaire pour privilégier la construction de maisons qui ne seront pas prêtes aussi rapidement.

Une maison préfabriquée développée en partenariat avec les Dénés

Le partenariat auquel fait référence le chef Norman Yakeleya a été signé avec l’entreprise albertaine Eagle Building Solutions dans le cadre de la stratégie de logement de la Nation dénée. Il vise la construction de maisons préfabriquées qui peuvent résister aux conditions hivernales du Nord.

Un prototype de maison a été construit pour environ 150 000 $ sur le territoire de la Première Nation K'atl'odeeche, à Hay River.

Nous voulons savoir pourquoi le gouvernement [territorial] refuse de nous écouter , explique le chef.

Ben Fraser, de la Société d’habitation du territoire, soutient que la proposition a été étudiée, mais précise que la société n’a pas été impliquée dans les discussions.

Il ajoute que le prototype a été inspecté visuellement par la société, mais qu’une évaluation plus poussée doit être réalisée afin de s’assurer que la maison répond aux normes du bâtiment.

