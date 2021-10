Des élus plaident pour un regroupement des services municipaux

La proportion de conseillers pour la population est très élevée par endroit au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans la MRC du Fjord-du-Saguenay, un des secteurs où l'idée a été soulevée, ce sont 91 élus qui représentent 22 000 habitants. À titre de comparaison, à Saguenay, il y a 15 conseillers pour 150 000 habitants.

Je pense qu’il y a quelque chose à faire de ce côté-là sans perdre l’esprit du village ou l’âme des citoyens. On ne veut pas ça, mais chose certaine il y a de moins en moins de personnes qui sont attirées vers la vie publique , constate l'ex-maire de Dolbeau-Mistassini, Richard Hébert.

L'ex-député libéral Richard Hébert analyse régulièrement l'actualité politique à Radio-Canada. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

Il affirme également que la fusion de certains services municipaux pourrait être un pas dans la bonne direction.

Du jour au lendemain de dire à un village comme Saint-Augustin ou Girardville, vous avez plus de maires, plus rien ça va être assez difficile mais commençons par fusionner des services et un peu plus tard on verra si on peut diminuer le nombre de conseillers municipaux.

Certains maires sont plutôt réfractaires à l'idée, comme le maire de Petit-Saguenay, Philôme La France, craignant de perdre le lien entre les élus et la population.

Il y a un risque de déconnexion avec la population, les gens aiment avoir accès à leur gouvernement de proximité , assure-t-il.

Cette technique est pourtant déjà appliquée dans le nord du Lac-Saint-Jean. Le préfet de la MRC Maria-Chapdelaine, Luc Simard, est persuadé que ce regroupement est positif autant pour les municipalités que pour les citoyens.

Le secteur de Normandin, Girardville, Albanel, Saint-Edmond, Saint-Thomas-Didyme où il y a déjà une régie pour les services de sécurité incendie mais les pouvoirs de cette régie ont été étendus pour d’autres services municipaux comme l’urbanisme, les travaux publics.

Le préfet de la MRC Maria-Chapdelaine, Luc Simard, commence un autre mandat. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

M. Simard est convaincu que dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, la fusion de services municipaux a de nombreux avantages.

En ce qui concerne l'aspect financier des fusions municipales, tous s'entendent pour dire que les économies, à elles seules, ne seraient pas assez importantes pour justifier une telle décision.

Selon un reportage de Philippe L'Heureux.