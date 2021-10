Les priorités de trois maires gaspésiens élus sans opposition

La plus grande ville de la région administrative de la Gaspésie a déjà un maire en la personne de Daniel Côté. Il revient pour un troisième mandat à Gaspé.

Le fait de recevoir cette forme d'appui unanime de la population, si l'on veut, ça fait du bien et ça fait chaud au cœur , estime celui qui cumule la fonction de maire de Gaspé et de préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé.

À l’échelle provinciale, 52 % des maires ont été élus sans opposition selon les données préliminaires de Québec, mais ce chiffre grimpe à environ 59 % en Gaspésie.

Sans surprise, la gestion de la vague de croissance économique sera la priorité de Daniel Côté.

On va parler de continuer de créer des logements et des places en garderie , énumère l'élu. On a un projet de route industrielle majeur à régler. On a le projet de la capitale des pêches à Rivière-au-Renard, où l'on est dans un deuxième processus d'appel d'offres.

La bouchée est grande, mais, morceau par morceau, on va réussir à l’avaler. Gaspé connaît un énorme développement et je suis content d’être le capitaine. Une citation de :Daniel Côté, maire de Gaspé

Gaspé fait face à un manque de logements et de places en garderie (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le maire Côté appelle néanmoins ses concitoyens à se prévaloir de leur droit de vote, puisque les six postes de conseillers de Gaspé seront en élection le 7 novembre.

J’invite les gens à suivre cette campagne-là , dit-il. Les conseillers ont un rôle très important au sein du conseil municipal de Gaspé.

Le maire ne souhaite d'ailleurs pas prendre position dans cette course électorale. Daniel Côté compte plutôt passer le prochain mois à faire la tournée des entreprises et des organisations de son territoire, comme il l'aurait fait dans le cadre d'une campagne.

La réfection de la route 132 à l’ordre du jour de Carleton-sur-Mer

De son côté, Mathieu Lapointe reprend la tête de Carleton-sur-Mer avec un nouveau conseil élu entièrement sans opposition.

Outre les places en garderie et le manque de logements, l'importante réfection de la route 132, prévue entre les rues du Quai et de la Fabrique, demeure un incontournable selon le maire qui occupe également le poste de préfet à la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon.

Le centre-ville de Carleton-sur-Mer pourrait devenir le théâtre d'un important chantier si le projet de réfection de la route 132 est approuvé par le ministère des Transports (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

C'est un très gros projet , soutient le maire Lapointe. Ça fait plus de 20 ans que ce projet-là est discuté. Je vous dirais que je travaille très fort. La prochaine étape : on veut que le projet soit inscrit auprès du ministère des Transports et qu'il passe le cap du premier point de contrôle, c'est-à-dire une approbation du comité ministérie l.

Le projet est en bonne voie d’être présenté cet automne. On a travaillé très fort à la Ville et le MTQministère des Transports du Québec travaille avec nous pour avoir l’aval du comité ministériel dans les prochaines semaines. Une citation de :Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

Le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Continuité à New Richmond

Le conseil municipal de New Richmond sera dirigé pour un troisième mandat par Éric Dubé.

M. Dubé a l'intention de continuer le travail entamé au cours des derniers mois.

On est dans le processus de la mise à niveau de notre aréna , explique le maire. On est en train de finaliser la Pointe-Taylor. Le Camp à Joe est fini et on entame le stationnement. Après ça, il y a d'autres projets qui s'en viennent au niveau de la pointe.

Le maire et trois conseillers ont été élus sans opposition à New Richmond (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Trois postes de conseiller seront en jeu à New Richmond, lors des élections du 7 novembre.

La démocratie, c’est une de nos plus grandes richesses à mes yeux , affirme Éric Dubé. Il faut que les citoyens participent pour donner un mandat clair à leurs élus pour les quatre prochaines années.

Le préfet de la MRC de Bonaventure et maire de New Richmond, Éric Dubé, souhaite parachever plusieurs projets déjà en branle (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Éric Dubé espère également renouveler son mandat de préfet de la MRC MRC de Bonaventure. Bien que ce poste ne soit pas soumis au suffrage universel dans cette MRCMunicipalité régionale de comté , il indique que les maires du territoire passeront au vote à la fin du mois de novembre, dans l’optique où un autre élu convoiterait le poste.

Avec les informations de Roxanne Langlois