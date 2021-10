354 nouveaux cas de COVID-19 et 3 décès supplémentaires en Saskatchewan

La Saskatchewan ajoute 354 cas de COVID-19 et 3 décès de plus à son bilan publié dimanche.

Parmi les nouveaux cas, 84 sont signalés à Saskatoon qui présente le bilan le plus élevé. La capitale Regina vient en deuxième position avec 73 cas.

À ce jour, 711 décès liés à la COVID-19 sont enregistrés en Saskatchewan depuis le début de la pandémie.

Comme la veille, le bilan des infections chez les personnes de 20 à 39 ans est considérable, soit plus du tiers du total des nouvelles infections.

Par ailleurs le centre de la province compte le le plus faible nombre cumulé de cas , soit un total de 4524 cas depuis les premières heures de la pandémie. La région du nord de la Saskatchewan et celle de Saskatoon se disputent le haut du tableau avec plus de 16 500 cas chacune.

Depuis le début de la pandémie, la Saskatchewan a enregistré 68 644 cas. Parmi eux, 4718 sont considérés comme actifs, alors que 63 215 personnes ne sont plus malades.

En ce qui concerne les hospitalisations, en date de samedi 321 patients se trouvent à l’hôpital dont 69 aux soins intensifs.

Au total, 239 personnes non entièrement vaccinées figurent parmi le spatients hospitalisés.

À ce jour, 1 144 097 tests de dépistage de la COVID-19 ont été réalisés dans la province. Dimanche, 2905 nouveaux tests ont été signalés, soit 332 de moins que les chiffres communiqués la veille.

Vaccination

La province informe que 22,4 % des jeunes de 12 ans et plus admissibles au vaccin sont entièrement vaccinés.

Les autorités affirment avoir administré un total de 1 572 630 doses de vaccin aux personnes admissibles depuis le début de la campagne de vaccination. De ce nombre, 5375 nouvelles doses ont été administrées au cours des dernières 24 heures., ce qui représente une hausse de 1372 doses par rapport à samedi.