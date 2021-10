Carleton-sur-Mer en réflexion sur l’hébergement touristique

Le maire, Mathieu Lapointe, s’est déplacé à Québec la semaine dernière afin de prendre part au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités ( FQMFédération québécoise des municipalités ). L’élu a profité de l’occasion pour assister à un atelier portant sur l’hébergement touristique.

On se pose des questions à la Ville, nous, à cet égard-là. On vient chercher des outils, des réponses et des pistes de solutions pour avancer là-dedans , a commenté l’élu.

En entrevue à Radio-Canada, M. Lapointe a mentionné que le nouveau conseil municipal de Carleton-sur-Mer, déjà entièrement formé en l’absence d’opposition, se penchera sur les différentes possibilités en matière de législation.

Le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe, a profité du congrès de la Fédération québécoise des municipalités pour assister à un atelier sur l'hébergement touristique. (archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

On le sait, on est une région touristique, on a un achalandage touristique qui s’accentue d’année en année. On commence à avoir des unités d’hébergement touristique à Carleton-sur-Mer dans les dernières années. Chaque saison, il s’en ajoute , observe le maire.

Mathieu Lapointe admet que cette multiplication de lieux d’hébergement saisonniers commence à poser problème.

Le sujet a déjà été abordé à plusieurs reprises lors de réunions tenues par l’ancien conseil municipal, qui a commencé à explorer les options. Un bilan de la saison touristique 2021 sera d'abord effectuer afin d'obtenir un état de la situation.

D'autres possibilités pour amoindrir la problématique de la pénurie de logements seront aussi explorées, par exemple l'aménagement de logements communautaires et la construction de nouvelles unités.

Il y a un problème majeur de logement dans toutes les sphères : pour les personnes à faibles revenus, pour les nouveaux arrivants. [Il manque aussi] de maisons à vendre. De façon globale, on a vraiment un enjeu. Une citation de :Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

L'exemple de Percé et des Îles

Percé a élargi sa législation en mars dernier. Il est désormais interdit, sur l’entièreté de son territoire, de convertir une résidence unifamiliale en lieu d’hébergement touristique.

Un comité permanent se consacre à la question du logement depuis juillet aux Îles-de-la-Madeleine.

Le comité fera ses recommandations au courant des prochains mois, mais déjà les élus des Îles sont en marche pour adopter un nouveau règlement pour limiter ce type d'hébergement. Selon une enquête menée au printemps dernier, 200 nouvelles unités louées à l’année seraient nécessaires pour résorber le déficit de logements locatifs sur l’archipel.

Un lieu d'hébergement temporaire a d'ailleurs été proposé cet été aux Madelinots se retrouvant sans logis en raison de la location touristique.

Une redevance touristique?

Si le maire Lapointe juge super intéressant la redevance touristique qui sera imposée aux visiteurs de Percé dès le printemps prochain, cette possibilité n’est pas envisagée à Carleton-sur-Mer pour le moment.

Percé compte imposer aux touristes des frais de 1 $ sur toute transaction de plus de 10 $ pour des biens non essentiels. (archives) Photo : getty images/istockphoto / Juanmonino

Nos infrastructures touristiques nous rapportent des revenus, contrairement peut-être à ce qu’on voit à Percé. Je pense au camping municipal, notamment, qui permet d’amener au-dessus d’un million en bénéfices dans les coffres , résume Mathieu Lapointe.

Percé espère aller chercher, bon an mal an, environ 1,5 million $ avec sa future redevance. Ce montant sera réinvesti afin de développer et d’entretenir les infrastructures touristiques du territoire.